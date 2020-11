Regering trekt staart in over uitstel Black Friday

Minister van Economie Pierre-Yves-Dermagne (PS) verslikte zich vrijdag in zijn voorstel om het koopevent Black Friday uit te stellen. Hij dacht de handelsfederaties ter wille te zijn, maar die houden net vast aan Black Friday.

Ons land leek vrijdag even op weg om het voorbeeld van Frankrijk te volgen en het koopfestijn Black Friday, dat overwaaide uit de VS en volgende week vrijdag plaatsvindt, uit te stellen. Federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) beloofde daarover in gesprek te gaan met de grote koopplatformen, zoals Bol.com en Zalando, die al volop promo's hebben lopen. Black Friday is in tegenstelling tot de solden niet wettelijk verankerd. Dermagne moest dus op hun begrip rekenen.

Maar nog voor die grote koopplatformen een reactie konden geven, werd al duidelijk dat de eigen handelsfederaties niet zaten te wachten op de démarche van Demargne. Een groot aantal winkeliers wil wel degelijk meesurfen op de golven van Black Friday, erkende de minister in de vooravond, en dat via het 'Click-&-Collect'-systeem. Niet-essentiële winkels mogen tijdens de lockdown een systeem van online bestellen en fysieke afhaal organiseren.

Black Friday leverde vorig jaar in ons land 137,5 miljoen euro omzet op, leren cijfers van de e-commercekoepel BeCommerce. Twee derde daarvan kwam van fysieke winkels, een derde uit e-commerce. Black Friday is dus zeker van belang voor fysieke winkels. Dermagne hoopte met zijn uitstelvoorstel een gelijk speelveld te creëren. tussen de lokale winkeliers en de internetgiganten. Nu veel winkels lijden onder de coronacrisis zou uitstel tot wanneer ze de deuren weer kunnen openen een opkikker betekenen.

Een koopdag als Black Friday kan je niet zomaar verplaatsen, en al zeker geen week op voorhand. Mien Gillis Retailexperte Unizo

Maar de handelsfederaties oordelen dat ze gerust de strijd willen aangaan. Eerst en vooral omdat het nu niet meer haalbaar is Black Friday nog uit te stellen. 'Een koopdag als Black Friday kan je niet zomaar verplaatsen, en al zeker geen week op voorhand', stelt Mien Gillis, de retailexperte van Unizo. 'Velen zijn al begonnen met promoties of hebben hun communicatie, zoals tv-spots en folders, al opgesteld. Dat draai je niet zomaar terug.' Bij de webshops Bol.com en Coolblue liepen vrijdag al de eerste Black Friday-deals.

Black Friday > Koopdag, overgewaaid uit de VS, gepland voor 27 november. > In Frankrijk is er een akkoord om de koopdag uit te stellen, om een toeloop te vermijden als de winkels weer zouden heropenen. > In België wou onze regering dat voorbeeld volgen om tot een gelijk speelveld te komen, nu de niet-essentiële winkels hier dicht zijn. Maar dat initiatief wordt afgeblazen, omdat blijkt dat de meeste winkeliers geen voorstander van uitstel zijn.

Handelaars staan ook niet te springen om over enkele weken te heropenen met een koopdag die volle winkelstraten trekt. 'Het laatste wat de handelaars willen, is een massa in de winkelstraten, die leidt tot een nieuwe golf en een lockdown', zegt Gillis. 'Bij de eerste heropening van de winkels zag je dat de mensen maar mondjesmaat weer toestroomden.' Bovendien komt er binnenkort sowieso de soldenperiode aan. 'Winkeliers willen ook eens wat verkopen met normale marges en niet meteen met grote kortingen.'

Weerbaarheid

Het voorstel getuigt ook van weinig Belgische 'weerbaarheid' rond e-commerce, vindt Sofie Geeroms, de directeur van BeCommerce. 'Het is Belgisch protectionisme. In de top 100 van de Belgische webshops zaten er vorig jaar 41 van eigen bodem. Amazon heeft zijn Prime Day al gehad, Alibaba had vorige maand nog zijn Singles Day. Zij kunnen het missen.' Veel Belgische winkels staken door de lockdown een tandje bij rond e-commerce. Uitstel van een evenement als Black Friday kan hun momentum afbreken, meent ze.