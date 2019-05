Restaurants Jamie Oliver stevenen af op bankroet

De Britse restaurants van de bekende tv-chef Jamie Oliver leggen de boeken neer. Daardoor zijn zowat duizend banen in gevaar.

De Britse tak van Jamie Olivers restaurantimperium vraagt uitstel van betaling aan, wat een voorbode is van een faillissement. Dat melden Britse media en werd door Oliver bevestigd. Het gaat om de pastaketen Jamie's Italian, de Barbecoa-restaurants van Oliver en zijn restaurant Fifteen in Londen. In totaal zijn 25 restaurants betrokken.

KPMG is aangesteld als curator. De buitenlandse restaurants van Jamie's Italian, onder meer in Nederland, blijven open. Die vestigingen worden door franchisenemers gerund.

Oliver zegt via Twitter 'verpletterd' en 'diep bedroefd' te zijn. Zijn keten zat al een tweetal jaar in moeilijkheden. Een aantal restaurants werd eerder gesloten. In 2017 sloot Oliver de laatste van zijn Union Jacks-restaurants en doekte hij zijn magazine Jamie op.

Ups en downs

Oliver (43) is onder meer bekend van zijn 'Naked Chef'-boeken en televisieshows. Hij ijverde ook voor gezondere voeding, met name op school. Op zakelijk vlak kende hij veel ups en downs.