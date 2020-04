Retailers vragen ook na lockdown huursouplesse

De discussie over de heropening van de winkels staat los van die over de commerciële huurgelden, stelt Retail Forum Belgium, de belangenvereniging van de huurders-retailers.

Vlak voor de Nationale Veiligheidsraad vrijdag komt Retail Forum Belgium met een nieuwe stellingname in de discussie over de commerciële huurgelden. Omdat veel retailers de deuren moeten dichthouden, staken zij de betaling van hun huurgeld, al zeker in april. Dat is een tegenvaller voor winkelvastgoedgroepen zoals Retail Estates, die zo ook te kampen krijgen met gederfde inkomsten.

De belangenfederaties van de huurders-retailers, Retail Forum Belgium, en de vastgoedsector, UPSI-BVS, proberen nu op hoger niveau tot een vergelijk te komen. De vastgoedsector had zijn leden eerder al geadviseerd huurders in moeilijkheden in april en mei 50 procent van de huurgelden kwijt te schelden.

Bijsturingen

Retail Forum Belgium vraagt in het nieuwe pleidooi een paar bijsturingen. De kwijtschelding van de huurgelden zou minimaal 50 procent moeten bedragen en dat voor de periode van de lockdown, zegt de belangenvereniging.

Het is niet omdat de winkels straks misschien weer opengaan, dat de problemen opgelost zijn. Retail Forum Belgium

Ze kijkt meteen ook naar de periode na de lockdown. Ook dan is er souplesse nodig. 'Als vastgoeddirecteur van Decathlon merk ik hoe de doorstart in China maar mondjesmaat gaat na de lockdown. De discussie over de betaling van de huurgelden na de lockdown moet verlopen op basis van objectieve gegevens, zoals toegenomen passage in het straatbeeld of omzet', stelt voorzitter Koen Tengrootenhuysen.

Garantiefonds

De belangenvereniging vraagt ook aan zijn eigen leden de zaken in breder perspectief te zien. 'Je kan niet zomaar beslissen de betaling van de huurgelden nu te staken zonder je ook in te leven in de situatie van de verhuurders.' Een optie is af te spreken hoe de betalingen na de lockdown in de tijd gespreid worden.