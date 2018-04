Reuzenfusie tussen Britse supermarkten in de maak

De combinatie van Sainsbury en Asda zou Tesco onttronen als grootste supermarktketen van Groot-Brittannië.

Volgens Sky News sleutelen de twee supermarkmerken nog aan de laatste details van de fusie en zou de operatie uiterlijk maandag wereldkundig gemaakt worden. De combinatie zou een supermarktketen opleveren met bijna 2.000 vestigingen en een van ruwweg 10 miljard pond (11,3 miljard euro).

Met een marktaandeel van 15,8 procent is Sainsbury de op één na grootste supermarkt van Groot-Brittannië, op gepaste afstand van marktleider Tesco (28 procent). Asda is met een marktaandeel van 15,3 procent derde. Omdat de combinatie van Sainsbury en Asda bijna eenderde van de Britse markt zou inpalmen, verwachten analisten dat de combinatie honderden vestigingen zal moeten afstoten om goedkeuring van de mededingingsautoriteiten te krijgen.

Aldi en Lidl

De fusiekoorts is ingegeven door het oprukken van de Duitse lowcost-ketens Aldi en Lidl in Groot-Brittannië. Die twee concerns zijn bezig met een ongezien offensief. Aldi zag zijn marktaandeel de afgelopen tien jaar stijgen van 2,6 procent tot meer dan 7 procent. Lidl groeide in dezelfde periode van 2,2 procent naar 5,2 procent. Daar heeft vooral Asda last van, dat voor de komst van de Duitse lowcosters de naam had goedkoop te zijn.

Verder voelen alle supermarktketens wereldwijd de hete adem van de e-commerce in hun nek. Sinds Amazon in juni vorig jaar het Amerikaanse Whole Foods voor 13,7 miljard dollar opslokte, zinnen de klassieke bakstenen supermarktketens op een antwoord. Door de krachten te bundelen, staan Sainsbury en Asda in ieder geval sterker tegenover hun toeleveranciers.