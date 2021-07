Richemont neemt Belgisch handtassenicoon Delvaux over

Delvaux werd opgericht in 1829 en is het oudste luxelederwarenhuis ter wereld.

Het Zwitserse luxeconcern Richemont, bekend van het juwelenmerk Cartier, neemt het beroemde Belgische handtassenmerk Delvaux over. Dat meldt Richemont in een persbericht.

Delvaux, dat bijna twee eeuwen geleden in 1829 werd opgericht, is het oudste luxelederwarenhuis ter wereld en volgens Richemont 'uniek erfgoed'. 'In 1908 vroeg Delvaux als eerste een officieel patent aan voor een lederen handtas. Het kan daarmee de uitvinder van de moderne luxehandtas worden genoemd', klinkt het.

Delvaux werd bijna twee eeuwen geleden opgericht in België en heeft een patent op de lederen handtas.

Met Delvaux wil Richemont zich nadrukkelijk richten op het hoogste segment van de luxemarkt voor handtassen. De richting en strategie van Delvaux zijn al een tijdje een bron van conflict bij de top van het bedrijf.

Het beursgenoteerde Richemont is een pak jonger. Het Zwitserse concern, dat in 1988 werd opgericht, pakte onlangs nog uit met sterke jaarcijfers: een derde meer nettowinst en een verdubbeling van het dividend. Azië, de belangrijkste markt voor de luxesector, bleek een motor van herstel.

Webshop

Dat was bij Delvaux anders: begin dit jaar raakte bekend dat het bedrijf een herstructurering doorvoert om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de pandemie, die het bedrijf 40 procent omzet kostte in 2020. Daardoor verdwijnen in België, waar het hoofdkwartier ligt en een deel van de productie gebeurt, 26 van de 155 banen.

Voor corona was de omzet van de lederwarenfabrikant gestegen tot meer dan 120 miljoen euro (het cijfer van 2019). Dat kwam onder meer doordat de nieuwe eigenaars de internationale aanwezigheid fors opvoerden, met winkels in de belangrijkste modesteden. Ook online stak Delvaux een tandje bij: door de lockdowns kreeg Delvaux, na 191 jaar, eindelijk een webshop.

Hofleverancier

Delvaux is dan wel een Belgisch merk - en een gebrevetteerd leverancier van het koningshuis - maar het is sinds 2011 in handen van de Hongkongse broers Victor en William Fung. Het miljardairsduo kocht het merk tien jaar geleden samen met het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek. Onder de vlag van de holding First Heritage Brands hadden ze samen met de Fransman Jean-Marc Loubier - gewezen topman van het Franse luxehuis Louis Vuitton en een tijdje CEO en voorzitter van Delvaux - 80 procent van Delvaux in handen. De resterende 20 procent zat bij de Belgische familie Schwennicke, die Delvaux in 1933 kocht van de gelijknamige oprichtersfamilie.

500 à 600 miljoen dollar Volgens persagentschap Bloomberg wordt het bedrijf gewaardeerd op 500 tot 600 miljoen dollar (415 tot net geen 500 miljoen euro).

Richemont krijgt Delvaux voor 100 procent in handen. Een overnameprijs wordt niet bekendgemaakt, maar Richemont zegt dat 'de transactie geen financiële impact zal hebben op het jaarresultaat'. Eerder dit jaar lekte al dat een verkoop mogelijk op de planning stond bij Delvaux. Volgens het persagentschap Bloomberg werd het bedrijf toen gewaardeerd op 500 miljoen tot 600 miljoen dollar (415 miljoen tot net geen 500 miljoen euro). Wereldwijd heeft Delvaux een kleine 500 mensen in dienst. Het merk telt vijftig winkels, waarvan zes in België.

Conflict

CEO Marco Probst zag Delvaux meer evolueren naar een luxueus consumentenmerk.

Met de coronacrisis als decor speelde zich nog een ander conflict af bij Delvaux: Loubier en zijn opvolger, CEO Marco Probst, waren het grondig oneens over de richting die het bedrijf uit moest. Loubier - die 16 jaar lang topfuncties vervulde bij LVMH, het Franse luxehuis bij uitstek - wilde Delvaux in het allerhoogste topsegment positioneren en de rijke historische traditie van het merk uitspelen. Probst denkt progressiever en zag Delvaux meer evolueren naar een luxueus en iets toegankelijker consumentenmerk - vandaar ook de webshop.