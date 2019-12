Rijkste Aziaat bindt strijd aan met Amazon

JioMart. Dat is de naam van het startende e-commercebedrijf waarmee de Indiase miljardair Mukesh Ambani het Amerikaanse Amazon en de lokale speler Flipkart - met de Belgische beursgenoteerde holding Sofina als gewezen aandeelhouder en gecontroleerd door Walmart, ook uit de VS - het vuur aan de schenen wil leggen.

De onderneming ging na bètatesten met duizenden handelaars in het land schoorvoetend van start: enkel voor klanten die zich van tevoren registreren en slechts in drie buurten rond de Indiase metropool Mumbai. Toch belooft JioMart, dat zich profileert als 'de nieuwe winkel van de natie', al meer dan 50.000 producten, gratis thuislevering en een gemakkelijk terugstuurbeleid.

200 miljard dollar

Ambani wil met zijn nieuw project een graantje meepikken van de groeiende e-commercemarkt in India. Die kan volgens consultant KPMG tegen 2027 groeien tot een waarde van 200 miljard dollar. Nu is de ongeorganiseeerde retailsector in het tweede land ter wereld naar aantal inwoners nog vooral een zaak van kleine winkeltjes.

De miljardair, die volgens de Bloomberg Billionaires Index de rijkste man van zijn land en van Azië is, haalt zijn fortuin uit zijn conglomeraat Reliance Industries. Dat is grotendeels gebaseerd op energie- en petrochemische bedrijven.

Telecom

Maar Ambani is Reliance langzaam aan het ombouwen naar consumentendiensten. Zo zette hij in 2016 de gsm-operator Reliance Jio Infocomm op. Die is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot de grootste speler van de markt, met ruim 350 miljoen klanten. De ondernemer maakte de andere spelers het leven zuur door te stunten met gratis oproepen en goedkope data.