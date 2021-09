Rijkste man van Europa scheurt broek aan Carrefour

De Franse luxemiljardair Bernard Arnault doet na zo'n 14 jaar zijn belang in de supermarktgigant Carrefour van de hand. Veel plezier heeft Arnault niet beleefd aan de investering.

Financière Agache, de persoonlijke holding van de 72-jarige Franse miljardair, kondigde dinsdag aan dat het zijn belang van 5,7 procent in Carrefour heeft verkocht aan grote investeerders voor in totaal 724 miljoen euro.

724 miljoen opbrengst aandelenverkoop Bernard Arnault verkocht zijn pakket Carrefour-aandelen voor 724 miljoen euro.

Daarmee zet Arnault, het gezicht van de luxeholding LVMH, een punt achter een relatie van 14 jaar met de Franse supermarktgroep. Samen met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Colony Capital en Axon Capital had Arnault in 2007 een belang van 9,8 procent genomen in Carrefour.

Agache bouwde zijn eigen belang in de supermarktgigant af tot net geen 6 procent. Daarmee was Arnault de derde grootste aandeelhouder na de Franse en Braziliaanse zakenfamilies Moulin en Diniz. Met zijn investering leek Arnault erop gebrand de toen zwalpende supermarktketen gerichter te doen groeien.

Te weinig beterschap

Maar veel plezier beleefde de luxepaus niet aan Carrefour. Het persagentschap Reuters berekende dat Arnault 14 jaar geleden allicht 47 euro per aandeel betaalde toen hij in de Franse supermarktgigant stapte. Een waardering die mijlenver verwijderd is van de 16,90 euro waartegen Carrefour dinsdagavond sloot. Nog volgens Reuters begon Agache vorig jaar al zijn belang in Carrefour af te bouwen, toen de aandelen rond 13 euro noteerden.

Arnault, de rijkste man van Frankrijk en de derde rijkste van de wereld, verkoopt zijn belang op een moment dat er iets meer beterschap in zicht is voor Carrefour. De retailer kondigde onlangs aan dat hij voor het eerst in tien jaar weer eigen aandelen inkoopt. Voor de eerste keer in bijna tien jaar keerde de groep ook een dividend in cash uit in plaats van in aandelen.

Pogingen van de Canadese tankstationwinkeluitbater Couche-Tard om Carrefour binnen te rijven botsten eerder dit jaar op een ferm 'non' in Franse politieke kringen.

Sinds begin dit jaar is het aandeel Carrefour met ruim 11 procent gestegen. Maar dat neemt niet weg dat de Franse retailreus minder presteerde dan veel sectorgenoten. Die spinnen garen bij de fusie- en overnamegolf die over de branche rolt - de Britse supermarktketen Morrison werd onlangs opgekocht door een private-equityreus.