Robots vervangen mensen in magazijn 'Japanse H&M'

De Japanse kledingketen Uniqlo heeft een robot uitgevonden die het mogelijk maakt zijn magazijnen volledig te automatiseren. Alleen broeksriemen inpakken is nog een uitdaging.

Uniqlo is misschien niet zo bekend als zijn rivalen H&M en Inditex (Zara), maar met zijn 17,5 miljard euro omzet moet het amper onderdoen voor die eerste (20 miljard) en die laatste (26 miljard). De Japanse keten heeft winkels in Antwerpen, Wijnegem en Brussel.

De robot van Uniqlo.

Terwijl de Uniqlo-winkels nog enigzins te vergelijken zijn met die van H&M en Zara, geldt dat steeds minder voor de magazijnen. Daar lopen steeds minder mensen rond en stilaan zullen ook de laatste overblijvende magazijniers verdwijnen.

Kartonnen dozen

Uniqlo vond samen met de Japanse robotmaker Mujin een robot uit die in staat is om kleding in kartonnen dozen te verpakken. Het is niet nodig om de machines constant opnieuw in te stellen. Ze kunnen dat zelf met de hulp van 3D-camera's.

900 miljoen Investeren Uniqlo investeert 900 miljoen dollar in de automatisering van zijn magazijnen.

Dat is een belangrijke evolutie, want niemand slaagde er vooralsnog in dat te doen. Zelfs Amazon zet mensen in om de pakjes te maken die het verstuurt naar klanten.

In Uniqlo's modernste magazijn in de Japanse hoofdstad Tokio wordt nu al 90 procent van het werk gedaan door robots. Het magazijn is elke dag doorlopend in actie.

De verwachting is dat de robots in de komende jaren het overige werk overnemen. De nieuwe Uniqlo-robots hebben nog moeite met broeksriemen te verpakken en met papieren verpakkingsmateriaal, maar daar hoopt het bedrijf een oplossing voor te vinden.

Ook elders in de wereld wil Uniqlo zijn magazijnen in hoge mate automatiseren. Daarvoor trekt het 900 miljoen dollar uit.

Te weinig personeel

Uniqlo wil sneller tewerk kunnen gaan. Het magazijn in Tokio verstuurt pakjes 15 minuten nadat klanten ze bestelden. Dat nam vroeger 16 uur in beslag.

De Japanners willen ook kosten besparen en personeelsproblemen oplossen. In Japan is er sprake van een arbeidstekort. 'Het wordt extreem moeilijk om mensen aan te nemen', zegt Takuya Jimbo, de logistiek directeur van Uniqlo's moederbedrijf Fast Retailing aan de krant Financial Times.