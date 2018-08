Roularta's e-commerceambities krijgen knauw

Storesquare, de webwinkel van mediabedrijf Roularta, ziet een grote elektronicaklant afhaken. Het doet vragen rijzen over het project, dat tegen 2021 rendabel moet zijn.

Wie shopt op Storesquare, de webwinkel die Roularta eind 2015 opstartte, heeft keuze uit meer dan 22.000 merken uit 912 winkels. Althans, dat is te lezen op de website van de winkel. Het effectieve aantal ligt lager, bevestigt CEO Xavier Bouckaert. Een grote elektronicaketen met bijna 300 winkel- of afhaalpunten verliet het platform.

Het is een tegenvaller voor de webwinkel waarin Roularta fors investeert en die tegen 2021 rendabel moet zijn. Storesquare is een zeldzame zijsprong, nu Roularta zich meer dan ooit terugplooit op haar magazineactiviteiten, met de overname van de Sanoma-bladen.

Kmo's

Met Storesquare mikt Roularta op de Belgische kmo's. Kmo's hebben nu hard te lijden onder het buitenlands geweld van bol.com, Coolblue en Amazon. Roularta biedt hen een e-commerceoptie. Maar de opstartkosten zijn niet min. Storesquare maakte in 2017 4,3 miljoen euro nettoverlies, de helft meer dan vorig jaar.

10 miljoen Kapitaalrondes Over twee kapitaalrondes injecteerden Roularta en de andere partners al 10 miljoen euro in Storesquare.

Roularta dekte in mei vorig jaar die verliezen af met een kapitaalverhoging van vijf miljoen euro. In juni volgde evenwel een nieuwe ronde. Roularta, dat een belang van 65 procent heeft, droeg in de twee rondes in totaal 6,8 miljoen euro bij. De overige aandeelhouders - KBC, ING en Unizo - dragen de rest.

Voor Roularta is Storesquare zo geen vrijblijvende oefening. Het injecteert miljoenen, in de wetenschap dat het platform pas vanaf 2021 geld zal opbrengen. Operationele details over Storesquare liggen daarom onder het vergrootglas.

Aanbod

Michael Roeg, analist van beurshuis Degroof Petercam, bond de kat de bel aan met enkele rake opmerkingen over de operationele gang van zaken. 'Storesquare kwam verrassend weinig aan bod in het persbericht over de halfjaarresultaten. Dat laat weinig aan de verbeelding over.'

Halfjaarlijks scant Roeg 39 merken bij vier verschillende webwinkels. Daaruit bleek dat het aanbod van Storesquare tussen april en augustus met bijna een vijfde daalde (17 procent). Hij botste zo ook op het vertrek van de grote elektronicaketen.

Elektronica

Bouckaert nuanceert het vertrek. 'De marges in de elektronicawereld zijn te laag. Eerst speelden we op volume en trokken we zoveel mogelijk handelaars aan. Nu focussen we op rendabiliteit.' Speelgoed en mode, sectoren met hogere marges, zijn in die optiek interessanter om op te focussen, klinkt het.

Eerst speelden we op volume en trokken we zoveel mogelijk handelaars aan. Nu focussen we op rendabiliteit. Xavier Bouckaert CEO Roularta

De webwinkel verbrandt bovendien minder cash dan vorig jaar, claimt hij. 'Het achterliggende IT-platform is er. We focussen ook op klanten die overtuigd zijn van het platform.'

Ook aan de bezoekerskant is 'volume' niet meer het toverwoord. Roularta zal niet zomaar blind investeren in marketing, puur om bezoekers te trekken. Roularta gaat meer belang hechten aan de kans dat een bezoeker effectief iets koopt. Bouckaert laat zich daarom niet vastpinnen op bezoekerscijfers.

Farma

Maar ook op andere vlakken is Roularta plots voorzichtiger. In het jaarverslag beloofde Roularta Storesquare nog uit te breiden naar Nederland. 'Dat staat on hold', aldus Bouckaert. Klanten in Nederland kunnen wel shoppen op Storesquare, maar niet bij Nederlandse winkels.

De lancering van Farmasquare, een apart onderdeel gefocust op apotheekproducten, staat wel nog op de agenda. 'Maar ook dat gaan we niet halsoverkop doen', stelt Bouckaert. De nodige vergunningen zijn er, maar Roularta beraadt zich nog hoe het aan te pakken. Het sluit niet uit daar met partners te werken.