Rudi De Kerpel verkoopt Eurotuin aan Aveve

Ondernemer Rudi De Kerpel verkoopt zijn tuincentra Eurotuin aan de groep Aveve van de Boerenbond.

‘Retail staat voor grote uitdagingen. Omdat ik niet over eigen opvolging beschik, keek ik al een tijdje uit naar een partner die enerzijds continuïteit en de beste garantie op job zekerheid kon bieden en anderzijds bereid was te investeren in de winkels en de webshop’, liet De Kerpel gisteravond in een pers bericht weten. De keuze viel op de Leuvense groep Aveve van de Boerenbond.

Aveve heeft al een netwerk van 250 winkels. Die variëren van kleine winkels in stadscentra tot grote vestigingen. Daar komen nu de drie Eurotuin-vestigingen in Ophasselt, Deinze en Merelbeke bij.De vierde vestiging van Eurotuin in Roeselare moet aan het einde van het jaar de deuren sluiten.

De overname omvat ook de website mijntuin.org en Wellopet, de twee jaar oude gezondheidswinkel voor huisdieren. Financiële details over de transactie werden niet vrijgegeven.

Levenswerk

De verkochte winkels zullen wel actief blijven onder de Eurotuin-merknaam. Bovendien stapt Antony De Pauw, de rechterhand van De Kerpel, mee over naar Aveve om samen het ‘toekomstplan’ uit te rollen, klinkt het. ‘Door die samenwerking heb ik er alle vertrouwen in dat mijn 22-jarige levenswerk in goede handen is voor de toekomst’, zegt De Kerpel.

De sector van de klassieke tuincentra gaat al enkele jaren door een fusie- en overnameproces. Sterke spelers breiden zich uit naar meerdere vestigingen en ook financiële partijen hebben zich op de markt gestort. Gediversifieerde ketens als Aveve en de doe-het-zelfketen Hubo (via de overnames van Walter Van Gastel, Intratuin en Oh!Green) winnen terrein.

De Kerpel was als ondernemer met verschillende zaken actief, maar focuste de jongste jaren op Eurotuin. Dat verhaal begon in 1995 met de overname van de failliete kweekserre Gandaplant in Merelbeke. De groep Eurotuin groeide door bijkomende vestigingen tot boven10 miljoen euro omzet.

De ondernemer, die al jaren bestuurder en regeringscommissaris is bij de openbare omroep VRT, liet vaak zijn stem horen over economische thema’s. Hij riep onder meer op tot het afschaffen van het systeem van de maaltijd- en ecocheques.