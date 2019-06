Rush naar obligatieuitgiftes vóór zomerreces

De olierederij Euronav haalde eind vorige week nog 50 miljoen euro dollar (44,5 miljoen euro) op via de uitgifte van obligaties en de volgende operaties staan al voor de deur. Minstens drie bedrijven trekken de komende weken naar de (institutionele) beleggers: de bioscoopgroep Kinepolis, de retailer Ahold Delhaize en het mediabedrijf DPG Media (ex-De Persgroep). Dat de langetermijnrente op een dieptepunt staat, geeft hun plannen wind in de zeilen.

Kinepolis heeft volgens het persagentschap Bloomberg al een bankensyndicaat samengesteld (bestaande uit KBC, BNP Paribas Fortis en Belfius) om contacten te leggen met beleggers. Hoeveel de groep wil ophalen, is niet bekend, maar ze zou met de uitgifte zowel op institutionele als op particuliere beleggers mikken. Wie interesse toont, moet wel 100.000 euro per obligatie op tafel leggen.

Kinepolis-CEO Eddy Duquenne heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij het overnameparcours van de bioscoopgroep wil voortzetten. Hij kijkt naar landen waar Kinepolis nog niet actief is, meer in het bijzonder richting noorden. Maar een overname hóéft niet. ‘We gaar daar zeer gedisciplineerd mee om. Als een overname niet in de strategie van waardecreatie voor de groep past, doen we ze niet’, zei hij begin dit jaar aan De Tijd.