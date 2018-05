'Samsonite knoeide met boekhouding'

De Amerikaanse tassen- en kofferfabrikant Samsonite - die een grote vestiging heeft in Oudenaarde - kreeg op de beurs van Hongkong een dreun van bijna 10 procent na aantijgingen over geknoei met de boekhouding.

Dat staat in een rapport van Blue Orca, dat een shortpositie heeft ingenomen in Samsonite. Volgens het rapport zou Samsonite tot de helft minder waard zijn dan zijn huidige waarde op de beurs. Het aandeel werd na de val geschorst.

Groei via overnames

Het van oorsprong Amerikaanse Samsonite - bekend van de merken Samsonite, American Tourister, Gregory en Hartmann - nam de afgelopen jaren verschillende bedrijven over. Twee jaar geleden kocht het de Amerikaanse producent van luxetassen Tumi voor 1,8 miljard dollar. Het was meteen de grootste overname in haar geschiedenis. Tumi verdeelt zijn producten via 2.000 distributiepunten in 75 landen en boekt een omzet van meer dan een half miljard euro.

Oudenaarde

Samsonite heeft een productie- en distributiecentum in Oudenaarde. Ook het Europese hoofdkwartier is er gehuisvest. Er werken 750 mensen. Alle Samsonite-valiezen die in Europa worden verkocht, passeren eerst in Oudenaarde. Van de Europese verkoop wordt ongeveer 40 procent geproduceerd in Oudenaarde en Hongarije. De overige 60 procent komt uit een fabriek in het Verre Oosten.