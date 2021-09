Samsung krijgt miljoenenboete voor beïnvloeding tv-prijzen

Elektronicaconcern Samsung moet van de Nederlandse mededingingsautoriteit 39 miljoen euro boete betalen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf beïnvloedde de prijs van televisies in winkels, zegt de toezichthouder, en dat mag niet.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert uit onderzoek dat Samsung winkels onder druk zette om de prijzen van televisies te verhogen. De elektronicareus monitorde stelselmatig het onlineaanbod van webwinkels met automatische webcrawlers. Als Samsung prijzen zag die lager waren dan de door het bedrijf gewenste marktprijs, nam het contact op met de detailhandelaren en spoorde ze aan hun prijs te verhogen.

Bij bedrijfsbezoeken vond de ACM WhatsApp- en e-mailberichten terug waarin detailhandelaren Samsung inlichtten over de online prijsverhogingen. 'Done, over 15 minuten zichtbaar.' Soms vroegen handelaren aan Samsung om concurrenten die lagere prijzen hanteerden daarop aan te spreken. Samsung volgde die klachten regelmatig op en koppelde de klagende detailhandelaar daarover terug.

Als grote speler had Samsung moeten weten dat dat gedrag ongeoorloofd is. Nederlandse Autoriteit Consument & Markt

'Omdat Samsung de detailhandelaren over en weer informeerde, wisten ze dat ze zichzelf niet uit de markt zouden prijzen als ze de prijs van Samsung zouden volgen. Daarmee greep Samsung op een ongeoorloofde manier direct in op de concurrentie tussen de detailhandelaren', zegt de ACM in een mededeling. 'Nieuwe televisiemodellen dalen snel in prijs nadat ze op de markt zijn gekomen. Samsung probeerde dat tegen te gaan door de prijzen met detailhandelaren af te stemmen. Via die prijsafstemming beschermde Samsung zijn eigen marges en de marges van de detailhandelaren ten nadele van de consument.'