Scapino-moeder bekijkt overname Brantano

Het lijstje met kandidaat-overnemers van onderdelen van de failliete Belgische modegroep FNG groeit. Het Nederlandse schoenwinkelbedrijf Ziengs Retail overweegt FNG-keten Brantano over te nemen.

Ziengs Retail is in Nederland actief met de schoenwinkelketens Ziengs Schoenen en de schoenwinkels van Scapino. Die laatste was tot 2014 ook actief in Belgiƫ.

Scapino en Brantano waren toen zusterketens. Ze behoorden allebei tot de Nederlandse modegroep Macintosh, die in 2015 failliet ging. De Brantano-winkels kwamen nadien terecht bij FNG, terwijl de Nederlandse Scapino-winkels bij de familie Ziengs belandden. Die richtte de keten in de jaren 1970 op, maar verkochten haar later.

Voortbestaan

Ziengs Retail kijkt of het mogelijk is om met zoveel mogelijk Brantano-winkels een herstart te maken Henk Ziengs CEO Ziengs Retail

De kans bestaat dat Scapino en Brantano opnieuw zusterketens worden. 'Ziengs Retail kijkt of het mogelijk is met zoveel mogelijk Brantano-winkels een herstart te maken', zegt topman Henk Ziengs in een persbericht. Het bedrijf bevestigt daarmee wat de krant De Standaard woensdagochtend schreef.

Het is de bedoeling om Brantano te laten voortbestaan en dus niet om de winkels om te bouwen tot Scapino's.

Huiswerk

Ziengs heeft de buit nog niet binnen. Er zijn meerdere kandidaten om de Brantano-winkels over te nemen. Ook de Duitse groep Deichmann, bekend van de keten Van Haren, wordt genoemd. 'Wij hebben onze interesse uitgesproken, wij doen ons huiswerk en op basis daarvan komen we al dan niet in gesprek met de curatoren', zegt Ziengs.

De Nederlanders zien synergievoordelen met hun andere ketens. 'Met

drie schoenenbedrijven in twee landen staan we samen sterker, zeker in de veranderende retailmarkt en de uitdaging rondom het coronavirus.'

Als Ziengs Brantano binnenhaalt, staat in de coulissen al een CEO klaar om de Belgische keten te leiden. Het gaat om Stefaan Van Weyenbergh, die tot FNG Brantano overnam CEO was. Hij werkte 28 jaar voor het bedrijf.