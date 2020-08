'Scapino-moeder diende beste bod op Brantano in'

Topman Henk Ziengs liet vorige week woensdag al verstaan geïnteresseerd te zijn in Brantano. 'Ziengs Retail kijkt of het mogelijk is met zoveel mogelijk Brantano-winkels een doorstart te maken', klonk het. Uit info die De Standaard bijeensprokkelde, blijkt nu dat Ziengs Retail ook effectief met het beste bod voor Brantano op de proppen kwam. Dat verrast, want ook het Duitse Deichman, in ons land al actief via de keten Van Haren, is in de race. Deichman zou de diepste zakken hebben, maar is dus overtroefd.