Schadeclaim van 100 miljoen euro tegen Gamma-moeder

Intergamma

Intergamma is een Nederlands bedrijf dat in eigen land en België actief is met de doe-het-zelfketen Gamma. In Nederland heeft het ook de keten Karwei in handen.

Intergamma heeft 301 winkels in Nederland en 85 in België, waarvan het er maar tien zelf uitbaat. De rest wordt uitgebaat door externe bedrijven en ondernemers volgens het franchisemodel. Zij zijn de aandeelhouders van de coöperatie Intergamma.

Door zich te verenigen kunnen ze goedkoper inkopen en investeren in marketing, waardoor het Gamma-merk bekendheid heeft vergaard. 49,8 procent van de aandelen is in handen van het Ierse CRH. Het management controleert 6 procent en het Franse Bricorama 3 procent. De rest is in handen van kleinere franchisenemers. In 2015 boekte Intergamma 1,7 miljard euro omzet. De operationele kasstroom (ebitda) bedroeg 141 miljoen euro.