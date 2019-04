Scheiding maakt schrijfster derde rijkste vrouw op aarde

Met haar eerste tweet. Zo maakte MacKenzie Bezos donderdag wereldkundig dat de scheiding van haar echtgenoot, Amazon-oprichter Jeff Bezos, in kannen en kruiken is.

In een korte boodschap op Twitter liet ze weten dat haar man 75 procent van de gemeenschappelijke Amazon-aandelen houdt, en zij de overige 25 procent krijgt. De stemrechten verbonden aan die aandelen, blijven wel bij Jeff, net als de aandelen in de krant The Washington Post en in het ruimtevaartbedrijf Blue Origin.

De overeenkomst maakt MacKenzie Bezos - née Tuttle - in een klap de derde rijkste vrouw op aarde. Een kwart van de gedeelde aandelen vertegenwoordigt 4 procent van het e-commercebedrijf, een belang dat gisteren omgerekend 36 miljard dollar waard was. Enkel L’Oréal-erfgename Françoise Bettencourt Meyers en Walmart-telg Alice Walton hebben meer miljarden ter beschikking. Ex Jeff blijft de rijkste mens van de planeet. Zijn 12 procent in het bedrijf dat hij oprichtte, is zo’n 108 miljard dollar waard, nog een tikkeltje meer dan de 102 miljard van Bill Gates.

MacKenzie speelde al geruime tijd geen actieve rol meer in Amazon. Maar de Amerikaanse, die zondag 49 wordt, speelde wel een vitale rol in het ontstaan van de e-commercereus. In het prille begin, toen Bezos vanuit de garage van een huurhuis in Seattle aan de weg timmerde, deed MacKenzie de boekhouding, bedacht ze mee de naam van het bedrijf en zorgde ze er zelfs voor dat de eerste pakjes verscheept geraakten.

Toen de bal aan het rollen was, verdween ze naar de achtergrond, een plek waar ze zich naar eigen zeggen beter op haar gemak voelt. Vanuit de luwte kon ze aan haar eigen ambities werken: het schrijven van een boek. MacKenzie studeerde literatuur aan Princeton, waar ze les volgde bij de Nobelprijswinnaar Toni Morrison. Dat diezelfde Morrison in MacKenzie een groot talent zag, sterkte haar in haar overtuiging dat ze op literair vlak iets kon betekenen.

Uiteindelijk duurde het tien jaar voor ze haar debuut, het goed onthaalde ‘The Testing of Luther Albright’, kon uitbrengen. Dat het echtpaar in die periode vier kinderen kreeg, was daar de belangrijkste oorzaak van. Hoewel de familie Bezos ondertussen genoeg geld had om een heel leger huishoudpersoneel in te huren, zette MacKenzie de eigen ambities opzij om er voor de kinderen te zijn. Puissante rijkdom ten spijt, wilde het gezin vooral een normaal leven. ’s Morgens werden eerst de kinderen en vervolgens Jeff afgezet met een bescheiden Hondaminibusje, dát was de Bezos-stijl. ‘Het is bijna abnormaal hoe normaal ze zijn’, werd een vriend van de familie in 2013 in Vogue geciteerd.

Naaktselfies

Terwijl ze de zorg voor de familie met schrijven combineerde, bleef MacKenzie steeds een vurig verdediger van het bedrijf van haar echtgenoot. Ook al zat de reputatie van Amazon als doodgraver van de kleine boekenwinkel haar soms in de weg. Volgens The New York Times weigerden sommige onafhankelijke boekhandels de roman van MacKenzie vanwege haar achternaam in de rekken te leggen. Dat deed haar niet van gedachten veranderen. Toen Bloomberg-journalist Brad Stone in 2013 een kritisch boek over Bezos en Amazon uitbracht, ging MacKenzie in de vuurlinie staan. In een uitgebreide review op - waar anders - Amazon.com maakte ze het boek met de grond gelijk als factueel gebrekkig en ‘vol technieken die de grenzen van de non-fictie opzoeken’. Eén ster, meer kon er niet af.

Het was dan ook een donderslag bij heldere hemel toen het schijnbaar zo warme huwelijk na meer dan twee decennia begin dit jaar op de klippen liep. Plots was het altijd zo op zijn privé en normale leven gestelde echtpaar aangeschoten wild voor de gespecialiseerde pers. Zeker nadat het boulevardblad The National Enquirer had onthuld dat Jeff Bezos een nieuwe relatie had met voormalig tv-anker Lauren Sanchez - inclusief private foto’s en sms’en - was het hek van de dam. Bezos zei dat hij gechanteerd werd door de publicatie met naaktselfies en private berichten, een beschadigingsoperatie waarvan hij zelf insinueerde dat ze politiek gemotiveerd is, via zijn link met The Washington Post.

Zo evolueerde ook het leven van MacKenzie Bezos in een paar weken tijd van relatief rustig in de schaduw tot een mediacircus in het kwadraat. Maar ondanks al het drama slaagde het echtpaar er wonderwel in om geciviliseerd tot een scheidingsovereenkomst te komen. In onderling overleg, zonder langs een rechtbank te moeten passeren, werd de duurste scheiding aller tijden afgeklopt met de boodschap dat ze uitkijken naar een toekomst als goede vrienden. Abnormaal normaal.