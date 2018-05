Schoenen Torfs lanceert tweede keten in België

De schoenenverkoper Torfs gaat in België winkels openen van de Nederlandse keten The Athlete's Foot. Die verkoopt vooral sportschoenen en sneakers.

De Belgische schoenwinkelketen Schoenen Torfs wordt met een tweede keten actief in België. Vrijdag opent Torfs in het Waasland Shopping Center een winkel van de Nederlandse keten The Athlete's Foot. Later dit jaar volgt een tweede in Eeklo. Nadien zullen er nog winkels volgen.

Schoenen Torfs Omzet: 133 miljoen euro (2016) Bedrijfswinst: 6,2 miljoen euro Nettowinst: 4,9 miljoen euro. Aantal winkels: 75 winkels Werknemers: 700

Torfs zal de winkels volgens een franchisemodel uitbaten: Torfs koopt of huurt de panden, richt de winkels in, werft personeel aan en staat een percentage van de omzet af aan het Nederlandse bedrijf. Dat bedrijf tekent voor de marketing en helpt mee klanten naar de winkels te lokken.

Dat Torfs met een tweede keten begint, is opvallend. 'Slechts 1 procent van het aanbod van Torfs en The Athlete's Foot overlapt', zegt Peter Linskens, de CEO van The Athlete's Foot in België en Luxemburg.

30 winkels

Torfs is niet de enige Belgische partner van de Nederlandse keten. In Brugge baat al een andere zelfstandige onderneming een winkel uit. 'Torfs zal nog meer winkels openen, maar niet alle winkels uitbaten', zegt Linkens. 'Op termijn willen we naar 30 winkels in heel België.'

Met The Athlete's Foot breidt Torfs opnieuw uit. In april opende de Vlaamse onderneming voor het eerst een Schoenen Torfs-winkel in Wallonië. Daar moeten in de komende jaren nog meer winkels komen.

In 2016 nam de familie Torfs samen met ondernemer Dieter Penninckx de schoenwinkelketen Brantano over. Dat deed ze niet via het familiebedrijf, maar via een familiaal fonds.