Schoenen Torfs maakt e-commercemagazijn fors groter

Torfs maakt zijn magazijn in Temse ruim een derde groter. Het bedrijf voelt niets van de groeiproblemen die e-commerce ondervindt. 'Onze webwinkel groeit harder dan onze stenen winkels', zegt CEO Lise Conix.

In het magazijn van Schoenen Torfs in Temse staat sinds een maand een gloednieuwe pakjesmachine. De personeelsleden van de schoenwinkelketen voederen haar met schoendozen en aan het einde van de band verschijnen op kruissnelheid 500 pakjes per uur. Ze kunnen zo via de post naar de klanten thuis. ‘Als de machine binnenkort volledig in gebruik is, kunnen we zelfs 800 pakjes per uur afwerken’, zegt Torfs-CEO Lise Conix.

Het toestel is een onderdeel van een investering van 3 miljoen euro die Schoenen Torfs doet in de uitbreiding van zijn magazijn. Volgend jaar wordt het 37 procent groter. Kranen en graafmachines komen er niet aan te pas. Torfs kan de klus klaren door in zijn bestaande magazijn vier verdiepingen toe te voegen van telkens 1.300 vierkante meter.

Ook het hoofdkantoor komt naar hier. Nu ligt het nog in Sint-Niklaas, waar tot voor 2008 ook de logistiek zat. Destijds plaatste Torfs een nieuw distributiecentrum in Temse en in 2017 bouwde het er een e-commercemagazijn aan vast. ‘Dat hebben we gebouwd op de groei’, zegt Conix. ‘Het is 20 meter hoog, maar tot nu heeft het geen verdiepingen.’

800 Automatisering Een nieuwe verpakkingsmachine maakt 500 e-commercepakjes per uur. Binnenkort loopt de capaciteit op tot 800 pakjes.

De uitbreiding komt er na een zoveelste jaar van groei. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg de omzet van Schoenen Torfs met 8 procent. Daarvan is maar 2,7 procent te verklaren door prijsverhogingen, zegt Conix, die een jaar geleden haar nonkel Wouter Torfs opvolgde als CEO. ‘Klanten kopen dus effectief meer schoenen bij ons dan vroeger.’

Ook via de webwinkel. Die groeide begin dit jaar in een tempo van 10 procent harder dan de winkels (+8%). De onlinewinkel is nu goed voor 20 procent van de groepsomzet, of het equivalent van elf stenen winkels.

Het is opvallend dat Torfs online blijft groeien, want er komen alarmerende signalen uit de e-commercesector. Na de boom tijdens de coronalockdowns kopen Belgen uitgedrukt in volume minder pakjes, bleek recent uit cijfers van de e-commercefederatie BeCommerce. Uitgerekend de online schoenenverkoop krijgt de hardste klappen. De omzet daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 8,8 procent, de hoeveelheid aankopen met 17,7 procent.

Conix, wier bedrijf 10 procent van de Belgische online schoenenverkoop vertegenwoordigt, zegt er niets van te merken. ‘De daling moet komen van andere grote onlinespelers’, zegt ze zonder in detail te willen treden. Al is het duidelijk wie de olifant is in het Torfs-distributiecentrum: de Duitse webwinkel Zalando. Die heeft de grote meerderheid van de Belgische online schoenenverkoop in handen. Zalando staat onder grote druk. Het zal dit jaar zijn groepsomzet voor het eerst in zijn geschiedenis zien dalen. Het bedrijf wil niet antwoorden op de vraag hoe de zaken er in België voorstaan.

Moeilijke experimenten

Toch staart Torfs zich beter niet blind op het succes van vandaag. De vraag rijst hoe de keten in de toekomst kan blijven groeien. ‘In Vlaanderen zit Torfs qua winkels aan zijn verzadigingspunt’, erkent Conix. In het voorbije jaar verdween netto één winkel. In het komende jaar komt er een bij. De keten experimenteerde met nieuwe winkeltypes, maar dat draaide op een sisser uit. Zo opende Torfs enkele jaren geleden onder licentie een aantal winkels van de sneakerketen The Athlete’s Foot, maar die werden stopgezet.

Door automatisering zullen er minder uitzendkrachten zijn, maar onze 60 vaste werknemers blijven in dienst om onze groei op te vangen. Lise Conix CEO Schoenen Torfs

Ook de experimenten buiten Vlaanderen blijken een moeilijk verhaal. De expansie naar Nederland (via een webwinkel) mislukte en de Waalse Torfs-winkels lijken niet van de grond te komen. Torfs opende twee winkels in het zuiden van het land, maar een uitbreiding komt er niet. ‘Ze zijn winstgevend, dus ze blijven open. Maar we hebben het model in Wallonië nog niet voldoende onder de knie om over een snelle expansie te spreken. Behalve in Wallonië onderzoeken we nog andere groeimogelijkheden’, zegt Conix.

Op korte termijn zet ze in op de verdere groei van de bestaande winkels. Enkele jaren geleden startte een renovatieprogramma. Dit jaar stak Torfs zes winkels in een nieuw kleedje. ‘Vernieuwde winkels verkopen 10 tot 15 procent meer’, zegt Conix.

Torfs voegt in de vernieuwde winkels meer artikelen toe die geen schoenen zijn. Denk aan kleding en modeaccessoires. ‘Zo inspireren we onze klanten. We laten ze bijvoorbeeld zien welk jurkje ze bij hun nieuwe paar schoenen kunnen dragen, en ze kunnen dat jurkje dan meteen ook kopen’, zegt Conix. De accessoires maken nu zo’n 3 procent van het aanbod uit. Een verdere uitbreiding van het aanbod komt er niet. ‘We blijven schoenenspecialisten’, zegt Conix.

De uitbreiding van het magazijn komt er ook door de nieuwe artikelen. We zien ze nu geïmproviseerd in het midden van het distributiecentrum staan. Alles wordt handmatig verzameld. ‘Als ons magazijn groter is, kunnen we een meer geautomatiseerd systeem uitdenken’, zegt Conix.

Efficiënter

Ook streeft Torfs met de uitbreiding extra efficiëntie na. Hoewel het magazijn aanzienlijk groter wordt, zal Torfs geen nieuw personeel aannemen. De nood aan personeel wordt zelfs kleiner. ‘Er zullen wellicht minder uitzendkrachten zijn’, zegt Conix. ‘Vaste jobs zullen niet verdwijnen. De 60 medewerkers blijven in dienst om onze verdere groei op te vangen.’

Met extra efficiëntie kan Torfs zijn winstgevendheid ondersteunen. Vorig jaar steeg de nettowinst naar een record van 5,8 miljoen op 158 miljoen euro omzet. Wil het dat zo houden, dan moet het bedrijf waakzaam zijn voor stijgende operationele kosten die gepaard gaan met onder andere digitalisering.

Ook de algehele gezondheid van de schoenensector vormt een bedreiging. De markt krimpt al jaren en enkele te duchten concurrenten maakten hun opwachting. Naast Zalando werd onder andere Deichmann actief in België met zijn keten vanHaren. Het Duitse Deichmann is aanwezig in heel Europa en daarbuiten.