Schoenketen Bristol gaat 20 winkels sluiten

De familie Vanaudenhove zit opnieuw in de cockpit bij het verlieslatende Euro Shoe (Bristol/Shoe Discount) en zoekt dringend een antwoord op oprukkende concurrenten zoals Brantano, vanHaren en Zalando. ‘Meerjarenplannen maken is bijna onmogelijk, want onze sector verandert zo snel.’

Het Limburgse bedrijf Euro Shoe Group probeert zijn 270 Belgische en Nederlandse schoenenwinkels weer winstgevend te maken. Er is een toekomstvisie, zeggen Philippe (CEO), Elise (directeur België) en Kenneth (voorzitter) Vanaudenhove, maar een volledig uitgewerkt plan is er nog niet. De familie werkt aan een nieuwe strategie, nadat ze een halfjaar geleden extern CEO Kurt Moons ontsloeg en zelf weer in de cockpit ging zitten. De plannen om de Shoe Discount-winkels om te bouwen tot Bristol zijn on hold gezet. De winkels in Vlaanderen en Nederland zijn verbouwd, die in Franstalig België nog niet. Van het budget van de 35 miljoen euro is de helft gespendeerd.

60 jobs in gevaar door sluitingen Euro Shoe Group wil de komende jaren in België en Nederland ongeveer 20 van zijn 270 winkels sluiten. Zo’n 60 mensen dreigen hun job te verliezen. Het bedrijf maakt zich sterk dat de werkgelegenheid stabiel zal blijven. ‘We gaan onze e-commerce­plannen versneld uitrollen’, zegt financieel directeur Bart Rayen. ‘Daardoor zullen we nieuwe mensen aannemen. We hopen de impact van de winkel­sluitingen te verkleinen door een deel van de slecht presterende winkels te verhuizen.’ Hoeveel winkels Euro Shoe zo wil redden, is niet duidelijk.

Ook de ambitieuze plannen om 100 nieuwe winkels te openen liggen in de vuilnisbak. ‘Dat was een overdrijving om in de media te komen’, zegt Philippe Vanaudenhove nu. Vandaag smeedt de keten plannen om winkels te sluiten. Wellicht een twintigtal (zie kader).

De geplande herstructurering komt er een jaar nadat Euro Shoe zijn 20 Avance-schoenwinkels heeft verkocht of gesloten, waardoor 100 jobs verdwenen. Het Belgische bedrijf verschaft nu werk aan 1.850 mensen. Ondanks de recente ingrepen maakte de volledige groep - inclusief het vastgoed - vorig jaar netto verlies. Hoeveel wil de familie niet kwijt. De schoenverkoopactiviteiten in België en Nederland zijn al enkele jaren verlieslatend.

De tijd dringt voor Euro Shoe, want de concurrentie rukt op. Brantano heeft een nieuwe adem gevonden en opent 50 nieuwe winkels. De Nederlandse budgetschoenketen vanHaren - geruggesteund door zijn Duitse pan-Europese eigenaar Deichmann - kwam vorig jaar naar België en klokt eind dit jaar af op tien winkels. Dan hebben we het nog niet gehad over de opmars van e-commercereus Zalando.

We weten nog niet helemaal wie onze klant is. Elise Vanaudenhove Directeur België

Jullie hinken nu al achterop. Kunnen jullie dat nog goedmaken?

Elise Vanaudenhove: ‘Ja, want we gaan een inhaalbeweging maken. Het is het juiste moment, want nu kan het wél nog. We hebben 160 winkels in België. Zo ver staat vanHaren nog niet.’

De nieuwe strategie is nog niet klaar?

Elise: ‘We zijn een marktonderzoek aan het doen. Daarna stellen we een plan op, en nog dit voorjaar willen we testwinkels openen. In het najaar willen we de Waalse winkels ombouwen naar Bristol, en eind 2019 moet 90 procent van onze winkels een upgrade hebben gekregen. In afwachting van het onderzoek verbeteren we al de uitstraling van onze winkels, want daar schort het aan. We moeten werken aan ons imago en meer fun brengen in onze winkels.

‘In dat kader onderzoeken we onze doelgroep. We weten nog niet helemaal wie onze klant is, maar binnenkort gaan wet het wel weten. We mikken op de budgetkoper, maar er zijn verschillende budgetkopers.’

Hadden jullie dat niet eerder moeten doen? Jullie Nederlandse en Vlaamse winkels zijn pas verbouwd.

Elise: ‘Ze zien er nu heel netjes uit, maar we zijn een beetje vergeten er de sfeer in te brengen. We gaan niet alles overhoop gooien, want dat zou zonde zijn van het werk.’

Euro Shoe Euro Shoe Group Belgisch familiebedrijf dat in zijn thuisland en in Nederland actief is met de schoenwinkelketens Bristol en Shoe Discount. Ontstaan in 1925 in Diest als Shoe Post. Sinds 1966 ook met zusterketen Shoe Discount. Shoe Post verdween in 2001. Omzet (2017): 207 miljoen euro (-15%) Bedrijfswinst: 558.000 euro (-79%) Nettoresultaat: onbekend, maar negatief Aantal winkels: 270 Aantal werknemers: 1.850, op de loonlijst en in de franchisewinkels.

Qua e-commerce staan jullie niet ver. Gaan jullie daar iets aan doen?

Elise: ‘We verkopen toch redelijk wat online hoor. 3 tot 5 procent van de verkoop gebeurt nu online.’

Philippe: ‘We groeien online jaarlijks met 30 procent. E-commerce is goed voor drie keer onze grootste winkel.’

Elise: ‘Wij zien de webshop als een aanvulling op de stenen winkel. Maar op termijn wel een belangrijke aanvulling. We willen in de komende vijf, zes jaar toch zeker naar minstens 10 procent onlineomzet.’

Hoe?

Elise: ‘Marketing. We maken al offline reclame met onze folders. Daar lokken we mensen mee naar de winkels én naar de website. Maar ook in de winkels valt nog heel wat te halen. Vandaag worden onze winkels heel weinig ondersteund op multimediavlak. Ze hebben geen kiosken of tablets. We moeten ook ons personeel sensibiliseren. De juiste maat is er niet meer? Je kunt het online bestellen voor je klant.’

Bent u nog steeds sceptisch over het businessmodel van Zalando?

Kenneth: ‘Op hun gratis leveringen en retours gaan ze vroeg of laat moeten terugkomen. Zoals ze de klanten gek maken… Zalando maakt de markt kapot.’

‘Schoenen terugbrengen naar de winkel is bij ons gratis, maar we rekenen een toeslag aan als klanten schoenen terugsturen via de post. Daardoor hebben we maar 18 procent retours, Zalando zit aan 60-70 procent (volgens schattingen, red.). Ze houden dat vol dankzij hun sponsors.’

Ik denk dat we nu in de positie gekomen zijn dat small ook beautiful kan zijn. Kenneth Vanaudenhove Voorzitter Euro Shoe Group

‘Ecologisch gezien is hun model ook ondermaats. De klant is niet langer koning, maar hij is keizer geworden. Ethisch vind ik dat… Ik heb daar een probleem mee. Moet dat nu echt? Je pakje een dag na bestelling al krijgen? Maar ik ben meer van de oudere generatie. (lacht)’

Is dit de laatste kans voor Euro Shoe?

Elise: ‘Dat is nogal dramatisch. Pas op, je denkt vaak: het is nu of nooit. Maar dan komt er toch nog een kans achterna. Zo erg is de toestand niet, maar we moeten het wel nu doen. Er is een behoorlijke sense of urgency.’

Of we het bedrijf willen verkopen? Nee! Elise Vanaudenhove Directeur België Euro Shoe Group

Maar andere retailers hebben hun strategie klaar. VanHaren opent volop nieuwe...

Elise: ‘(onderbreekt) Ja, maar vanHaren zit ook op een trein in beweging, he. Folderkes hier, mijn dittekes en mijn dattekes... Zal dat over twee jaar voldoende zijn? En Dieter Penninckx van Brantano is ook aan het digitaliseren en wil snel kunnen reageren op de veranderende consument. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.’

Maar jullie hebben wel nog het gevoel dat jullie het kunnen als familie? Zoeken jullie een externe investeerder?

Philippe: ‘Van dat idee zijn we afgestapt. Vijf jaar geleden wilden we het bedrijf verkopen. Maar de tijd was niet rijp of onze prijs was te hoog. We onderhandelden met private equity, maar dat klikte niet. Twee jaar geleden wilden we fuseren met Macintosh Retail Group, de toenmalige eigenaar van Brantano en Scapino in Nederland. Maar Macintosh ging terwijl we aan het spreken waren failliet. Toen zijn we in een zwart gat gevallen, maar dat duurde niet lang. Sinds de derde generatie in het bedrijf is gestapt, is er een nieuwe dynamiek gekomen en is het familiegevoel er weer.’

Philippe: ‘We zijn met onze eigen centen bezig. En wat belangrijk is: we hebben anders dan tien jaar geleden een sterke balans met weinig schulden. Ik zeg niet dat we ieder jaar heel veel verlies kunnen incasseren, maar de financiële ruggengraat is sterk.’

Jullie wilden enkele jaren geleden concurrenten overnemen om lagere prijzen af te dwingen bij schoenmakers. Dat is niet gelukt. Wat nu?

Kenneth: ‘Ik denk dat we nu in de positie gekomen zijn dat small ook beautiful kan zijn.’

Philippe: ‘Ja, we wilden schaalgrootte, omdat we de goedkoopste wilden zijn. We willen nog steeds goedkoop zijn, maar niet op het niveau van Primark of Action.’

We komen toch nog even terug op jullie toekomst. Wat is jullie plan? Willen jullie het bedrijf op de rails zetten en het dan alsnog verkopen?

Elise: ‘Nee, echt niet! Trouwens, als we het terug op de rails willen zetten om het te verkopen, moeten we het wel eerst op de rails zetten… Ik vind het altijd grappig hoe mensen vijf jaar vooruit willen kijken. Mijn god, wat is er over vijf jaar? We kunnen allemaal dood zijn. Weet u: kom over enkele maanden nog eens terug, want dan zullen we veel meer weten. We proberen het goed te doen, en daarom informeren we ons goed.’

Philippe: ‘Wij maken geen vijfjarenplannen, zelfs geen driejarenplannen meer. We hebben wel een strategie - of we gaan binnenkort een strategie hebben - die verder kijkt dan één jaar.’