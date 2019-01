Sears-topman werpt winkelketen ultieme reddingsboei toe

Lampert kwam als winnaar uit de bus bij de faillissementsveiling van Sears, melden verscheidene Amerikaanse media. Daarmee lijkt de ontmanteling van de winkelketen afgewend. Het was Lamperts tweede poging om het bedrijf in handen te krijgen. De voorzitter-CEO van Sears, volgens velen medeverantwoordelijk voor de neergang van de iconische winkelketen, deed het bod via zijn investeringsbedrijf ESL.