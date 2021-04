Shoppen kan opnieuw zonder afspraak: 'Seizoen is niet meer goed te maken'

Het schrappen van de 'shoppen op afspraak'-regel voor niet-essentiële winkels komt niets te vroeg, zegt Mode Unie. De maatregel woog op de verkoopcijfers.

Vanaf vandaag kunnen niet-essentiële winkels opnieuw zonder afspraak worden bezocht. Volgens de sectororganisatie Mode Unie hebben modehandelaars de afgelopen maand 53 procent minder verkocht. Dat moet blijken uit een enquête met 370 respondenten.

97,2 procent van de modehandelaars geeft aan minder verkocht te hebben in vergelijking met een normaal verkoopjaar zoals 2019. 'Momenteel zien we ook dat gemiddeld nog 47 procent van de werknemers in de modesector op tijdelijke werkloosheid staat, een hallucinant hoog cijfer', zegt Isolde Delanghe, de directeur van Mode Unie.

Faillissement

Verder blijkt dat de paaspauze het risico op een faillissement ook vergroot heeft. 64,7 procent van de modehandelaars geeft aan 56,4 procent meer eigen middelen in hun zaak te steken dan voor de crisis. Dit cijfer is nog verder gestegen in vergelijking met een eerdere bevraging midden februari. Mode Unie zal die stijging ook verder aankaarten bij de regering en hoopt op extra steunmaatregelen.

Als dat niet gebeurt, moet naar schatting een vierde van de modehandelaars de boeken neerleggen. 'Door de opgestapelde verliezen is het seizoen niet meer goed te maken en omdat op de stock van modegoederen een houdbaarheidsdatum kleeft, kunnen die na het seizoen niet meer verkocht worden, wat de verliezen bijzonder groot maakt', zegt Delanghe.