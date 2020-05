Shoppers keren het snelst terug naar baanwinkels

Retail Estates is de eigenaar van een duizendtal winkels in retail parken in België en Nederland.

Het aantal bezoekers in de shoppingcenters en winkelstraten gaat in stijgende lijn. De terugkeer van de bezoekers naar de retailparken, de clusters van baanwinkels, verloopt duidelijk vlotter.

De winkels in Vlaanderen zijn ruim twee weken opnieuw geopend. Vooral de retailparken hebben die heropening goed verteerd, meldt het studiebureau The Retail Factory, dat een vijftigtal metingen deed.

Tijdens de week waren er op sommige dagen zelfs meer bezoekers dan een jaar eerder. De eerste zaterdag waren er 15 procent minder bezoekers, de tweede zaterdag slechts 7 procent minder.

'In veel retailparken was het het voorbije weekeind over de koppen lopen. Retailers bevestigden dat ze voor het eerst sinds de coronacrisis evenveel verkochten als in dezelfde week een jaar geleden’, zegt Jan De Nys, de CEO van Retail Estates, de eigenaar van bijna 1.000 baanwinkels in België en Nederland.

Retailparken doen het ook in andere landen beter dan andere winkels. ‘De voorbije twee weekends telden we in Oostenrijk respectievelijk 2 en 5 procent meer bezoekers dan een jaar geleden’, zegt Michel Van Geyte, de CEO van Leasinvest.

Antwerpen

Gemiddeld telden Vlaamse winkels in de eerste week na de heropening de helft minder bezoekers dan een jaar eerder. Maar het herstel lijkt ingezet. In de tweede week was er geen terugval op weekbasis, hoewel er dit jaar een verkoopdag minder was (vanwege een feestdag).

In Antwerpen was de verbetering nog meer uitgesproken: van -58 procent minder bezoekers op de eerste zaterdag naar -38 procent op de tweede zaterdag. 'Het gaat de goede richting uit. De heropening van de horeca en de Nederlandse grens zal voor de Antwerpse winkelstraten een wereld van verschil maken', zegt Koen Kennis, de Antwerpse schepen van Middenstand. Hij vindt ook dat de consument financieel moet worden gemotiveerd om weer te gaan winkelen.

Shoppingcenters

Ook Ceusters, de grootste beheerder van shoppingcenters in België met onder meer Wijnegem en Waasland, is niet ontevreden met de gang van zaken. 'Tijdens de eerste twee weken noteerden we 31 procent minder bezoekers. De cijfers volgen de evolutie in Duitsland, dat vroegere opende', zegt marketingmanager Hans Van Laer.

Het aantal bezoekers wordt gedrukt omdat twee volwassenen nog niet samen een winkel binnen mogen en omdat de horeca, cruciaal als funfactor, niet open is.

Kasper Deforche, de CEO van Wereldhave België, benadrukt het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië: 'De terugval in het aantal bezoekers is in de shoppingcenters in Wallonië vaak 20 procentpunten groter.'

Sam Perneel, directeur retail bij AG Real Estate, ziet vooral shoppingcenters met een regionaal karakter (Ninea in Ninove) of in de periferie (Westland in Anderlecht) het beduidend beter doen. ‘Hun bezoekersaantallen zitten al op 80 procent. City 2, gelegen in de Noordwijk en sterk afhankelijk van mensen die in Brussel komen werken, en Gent-Zuid, sterk afhankelijk van studenten, zitten nog maar aan 50 procent.'