Slabakkend Delhaize België komt met nieuwe strategie

Ahold Delhaize komt nog voor de zomer met een nieuwe strategie voor de sputterende Belgische supermarktketen Delhaize. 'De kwaliteit is goed, maar we gaan iets doen aan de prijsperceptie', zegt CEO Dick Boer.

Betere producten, meer technologie en vooral lagere prijzen. Dat worden de speerpunten van de nieuwe strategie van de Belgische supermarktketen Delhaize. Nog voor de zomer stelt ze een nieuw commercieel plan voor, kondigt Dick Boer woensdag aan. De CEO van Delhaizes Nederlandse moederbedrijf Ahold Delhaize deed dat tijdens de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf.

Jobs schrappen is niet aan de orde. Roel Dekelver Woordvoerder Delhaize

Voor de Belgische tak waren die niet goed. De bedrijfswinst van de supermarktketen is in de laatste drie maanden van 2017 gehalveerd (-56%). De onderliggende bedrijfswinst klokte in het vierde kwartaal af op 13 miljoen euro op 1,3 miljard euro omzet.

In het volledige boekjaar 2017 daalde de bedrijfswinst van de Belgische keten met 9,1 procent naar 110 miljoen euro. De omzet was stabiel op 4,9 miljard euro, zoals het bedrijf een maand geleden al meedeelde.

Aan de neerwaartse spiraal van Delhaize wil de directie van Ahold Delhaize paal en perk stellen. 'Delhaize doet het niet fantastisch, dat merken we allemaal', zegt Boer. 'Er is een nieuwe CEO, Xavier Piesvaux, en die werkt aan een nieuw plan.'

Boer voegt wel toe dat het plan wordt gemaakt in nauwe samenwerking met Wouter Kolk. Hij is niet alleen de verantwoordelijke van alle Beneluxoperaties van Ahold Delhaize, maar ook de CEO van Albert Heijn.

Peanuts

Van die keten zal Delhaize, dat sinds september een nieuwe directie heeft, wellicht meer succesfactoren overnemen. 'We willen meer innovatie in de winkels brengen, waardoor de klanten een betere winkelervaring hebben', zegt Boer, die zich in december nog kritisch uitsprak over het trage innovatietempo bij Delhaize.

'We willen ook werken aan de perceptie over de verhouding tussen prijzen en kwaliteit', zegt Boer. 'De kwaliteitsperceptie van Delhaize is al jaren erg sterk. In de afgelopen maanden hebben we nieuwe promoties gelanceerd om de perceptie over de prijs aan te scherpen. Dat gaan we verder doen. Inzetten op zowel goede kwaliteit als goede prijzen werpt zijn vruchten af, bewijst Albert Heijn in Nederland.'

In de jongste maanden nam Delhaize al enkele succesformules van Albert Heijn over. Bijvoorbeeld de grotere focus op promoties van het genre '1+1 gratis'. Vorige week lanceerde Delhaize dan weer de 'peanutsweken'. In zo'n week wordt de prijs van 60 producten een week lang verlaagd naar 99 cent.

Geen winkels sluiten

Het is niet de eerste keer dat Ahold Delhaize toetert dat het de prijzen bij Delhaize wil verlagen. Ook afgelopen november kondigde Dick Boer al aan dat Delhaize scherper zou worden.

De vraag rijst of het nieuwe plan van Delhaize verder zal gaan dan prijsverlagingen. Zal het ook in zijn kosten snijden door bijvoorbeeld winkels te sluiten of jobs te schrappen? Dat deed de keten al eens in 2014, toen meer dan 2.000 banen verdwenen. 'Jobs schrappen is niet aan de orde', zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. 'Ook onze 120 winkels in eigen beheer willen we behouden.'

120 Winkels Delhaize heeft 120 winkels die het zelf uitbaat. 600 andere zijn in handen van zelfstandige ondernemers.

Uitgerekend die winkels presteren slecht. In 2017 was er volgens het jaarverslag van Delhaize 'een hoger dan verwachte minderverkoop'. De circa 600 winkels die worden uitgebaat door zelfstandigen doen het wel goed.

'Het plan dat we momenteel opstellen is een commercieel plan', zegt Dekelver. 'We gaan werken aan de prijsperceptie, ons productaanbod herbekijken en nagaan hoe we onze winkels kunnen verbeteren. De klant van vandaag is niet meer die van 10 jaar geleden. Daar zullen we op inspelen.'

Lidl en Colruyt

Door meer kortingen te geven loopt de winst van Delhaize terug, maar de keten hoopt dat ze op termijn zullen leiden tot meer winst. Delhaize hoopt met de kortingen klanten weg te lokken bij groeiende concurrenten zoals Lidl, Aldi en Colruyt. In de afgelopen jaren was de verkoop van Delhaize stabiel. De keten verloor zelfs licht marktaandeel.