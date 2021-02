De winterkoopjes zijn, ondanks de verlenging met twee weken, allerminst een succes. Sectorfederatie doopt de voorbije periode 'de slechtste wintersolden ooit'.

Volgens Comeos lag de omzet bij de kledingketens gemiddeld 25 tot 35 procent lager dan tijdens de wintersolden vorig jaar.

Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen. 'Funshoppen was dit jaar niet mogelijk, de consumenten konden enkel noodzakelijk shoppen', schetst Kathy Bergen, sectormanager fashion van Comeos. Zo moeten mensen alleen winkelen en zijn de horecazaken dicht. Er liep volgens de federatie bijna de helft minder volk rond in de winkelstraten.

Vooral de verkoop van mannenkleren was problematisch, klinkt het nog. Dat komt omdat mannen traditioneel vaker samen met hun partner winkelen. En door het verbod op vele ploegsporten viel ook de verkoop van sportkledij terug.

Toch is Comeos niet ontevreden over de verlenging van de koopjesperiode met twee weken, tot 15 februari. 'De uitzonderlijke verlenging van de solden werd wel als positief ervaren omdat die het de handelaars mogelijk maakte om de stocks van de hand te doen. Februari is in normale jaren een bijzonder kalme maand, dat hebben we dit jaar een beetje kunnen counteren', aldus Bergen.

Pover

Ook Mode Unie maakt zaterdag in Het Nieuwsblad een negatieve eindbalans op van de wintersolden. In januari gaven acht op de tien ondernemers al aan minder te hebben verkocht, gemiddeld 26 procent. En de twee extra koopjesweken waren volgens deze sectororganisatie een maat voor niets. 'De meerverkoop was ronduit pover', aldus ­directeur Isolde Delanghe. 'Zes op de tien handelaars realiseerden zelfs geen extra verkoop.'

Meer dan de helft van de ondervraagde boetieks moet de zaak rechthouden met privémiddelen. Isolde Delanghe Directeur Mode Unie

Uit een rondvraag van Mode Unie bij 315 zelfstandigen blijkt dat 78 procent van de boetieks de financiële situatie sinds corona zag verslechteren, en bijna 55 procent zijn zaak met privémiddelen moest rechthouden', zegt Delanghe. Dat leidt ook tot veel meer stress bij hen.