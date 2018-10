‘Sluiting Blokker België absoluut niet aan de orde'

Blokker België is door het Nederlandse moederhuis strakker aan de ketting gelegd. De onzekerheid die dat met zich meebrengt leidt tot de vrees dat er een nieuwe, grote herstructurering zit aan te komen. Maar CEO Rob Schuyt van Blokker België ontkent dat. Al geeft hij wel toe dat Blokker in ons land de rode cijfers moet wegwerken.

De Nederlandse winkelketen Blokker gaat door zwaar weer, onder meer als gevolg van de opmars van e-commerce en de impact van concurrenten als Action. De groep achter Blokker besloot andere ketens onder haar dak zoals Leen Bakker en Bart Smit van de hand te doen en Blokker zelf te saneren. Dat leidde tot de sluiting van tientallen vestigingen en het verlies van honderden arbeidsplaatsen. De resterende winkels worden grondig vernieuwd, ook qua assortiment.

Bij Blokker België werden 63 winkels gesloten en verdwenen meer dan 230 jobs. Er zijn nu nog 128 vestigingen over, goed voor ongeveer 625 banen. Tegelijk besloot Blokker Nederland de banden met België veel meer te formaliseren. Dat gebeurde met een distributieovereenkomst en een daaraan gekoppelde kredietfaciliteit die bepaalt welke financiering van Blokker Nederland naar het Belgische zusterbedrijf vloeit.

Beide werden eerder dit jaar afgesloten. De overeenkomsten kunnen echter, bij het niet behalen van bepaalde financiële prestaties ten opzichte van het budget, worden opgezegd, staat in het verslag bij de jongste jaarrekening van Blokker België. De opzegging kan wel niet gebeuren voor 26 januari 2019, als het huidige boekjaar afloopt. De financiering is bijgevolg ook tot die datum verzekerd.

Onzekerheid

Het verslag schrijft ook expliciet dat er bij het opstellen ervan in juni ‘nog een materiële onzekerheid bestaat over de financiering en daarmee de continuïteit van Blokker nv na de genoemde datum van 26 januari 2019’. Maar ook dat de directie de goedkeuring van het budget en de financiering door Nederland voor volgend boekjaar ‘met vertrouwen tegemoet ziet’.

De onzekerheid doet de vrees ontstaan dat er een nieuwe reorganisatie op til is in België. De krant La Libre Belgique maakt zich dinsdag vooral zorgen over de Waalse Blokkers, onder meer omdat in het zuiden van het land nog geen enkele winkel vernieuwd is. Bovendien is de dagomzet in die vestigingen fors teruggevallen, van 2.500 à 3.000 euro naar 500 euro per winkel, aldus een door de krant geciteerde bron.

Verlieslatend

Rob Schuyt, sinds mei de nieuwe CEO van Blokker België, ontkent dat. ‘Dat is zeker geen gemiddelde. Maar het klopt dat Blokker België nog steeds verlieslatend is. Dat is geen geheim. Natuurlijk is dat geen situatie die kan blijven duren. Daarom hebben we een herstelplan uitgewerkt dat loopt over drie jaar.’

Dat plan omvat het vernieuwen van de winkels, het grondig aanpassen van het assortiment en het sleutelen aan de achterliggende organisatie. Volgens Schuyt zullen begin volgend jaar ook winkels in Brussel en Wallonië worden gemoderniseerd. De reeds verbouwde winkels, in het Gentse, presteren 20 procent beter dan ervoor, voegt hij eraan toe.

Schuyt beaamt dat het budget voor volgend boekjaar nog niet is goedgekeurd en dat er dus nog steeds onzekerheid is over de toekomst. ‘De situatie is eigenlijk niet veranderd tegenover juni. Maar we hebben er vertrouwen in dat we ruim voor eind januari een overeenkomst met de collega’s in Nederland zullen hebben over het budget. We zijn nu bezig met dat budget. We willen dat proces in de loop van november afronden.’

Vertrouwen

Schuyt sluit niet uit dat er hier en daar nog een winkel kan dichtgaan. ‘In de retailbranche gaan voortdurend nieuwe winkels open en worden andere gesloten. Dat is bij Blokker België niet anders. Maar een reorganisatie zoals eerder is niet aan de orde. En een sluiting van Blokker België is absoluut niet aan de orde. We zullen natuurlijk wel moeten bewijzen dat we een rendabel concept kunnen neerzetten. De in België en Nederland behaalde resultaten met de omgebouwde winkels geven ons alvast vertrouwen. En België blijft een interessante markt.’