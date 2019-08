Snelle e-bike stuwt verkoop ‘bromfietsen' helft hoger

De categorie ‘bromfietsen’ was in juli de grootste uitschieter in de verkoop van nieuwe voertuigen. Met dank aan de speed pedelecs.

De snelle elektrische fietsen kunnen een topsnelheid halen tot 45 kilometer per uur en worden daarom technische ingedeeld bij de bromfietsen (klasse B).

De verkoop van beide soorten samen steeg in de eerste zeven maanden van het jaar met 47,5 procent, voornamelijk door het succes van de speed pedelecs, meldt de federatie van de automobiel- en tweewielerindustrie Febiac. Ook het aandeel van elektrische scooters neemt toe.

In de klasse B stegen de inschrijvingen tussen januari en juli met 78,8 procent, waarbij zeven van de tien meest verkochte merken speed pedelecs zijn. Het Zwitserse merk Stromer staat op kop.

Leasing

Het succes van de speed pedelecs is volgens Febiac mede te verklaren door leasingformules die er voor dergelijke tweewielers zijn.

In de klasse A is er daarentegen een daling van 5,7 procent, ondanks de populariteit van elektrische fietsen. Die hebben nauwelijks invloed op de cijfers, omdat ze geen inschrijving en nummerplaat nodig hebben. In de klasse A zijn het dan ook vooral de klassieke bromfietsen die standhouden.

In het algemeen heemt het aantal elektrische bromfietsen wel toe. ‘Dat heeft in Vlaanderen ook te maken positieve houding van de overheid tegenover elektrische voertuigen’, aldus Febiac. Zo is er sinds 2019 een nultarief bij het inschrijven van zo'n voertuig en sinds 15 april geeft de Vlaamse overheid ook een Zero Emission-bonus.