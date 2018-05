Sociaal conflict Carrefour sleept aan

Terwijl de staking bij verschillende hypermarkten voortduurt, verwijt de directie van de winkelketen de vakbonden 'totale desinformatie'.

Zeventien hypermarkten van de supermarktketen Carrefour blijven ook zaterdag gesloten door een staking van het personeel. Het gaat om drie hypermarkten in Brussel, tien in Wallonië en vier in Vlaanderen: Sint-Kruis Brugge, Drogenbos, Kraainem en Strombeek.

Wij willen verder gaan, maar we kregen van de vakbonden achthonderd vragen Baptiste van Outryve Carrefour-woordvoerder

De stakingsactie is een gevolg van de zware herstructurering die de het Franse moederbedrijf directie begin dit jaar heeft aangekondigd. Volgens de vakbonden is het personeel ontevreden over de manier waarop het sociaal overleg sindsdien verloopt.