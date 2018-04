Sociaal overleg bij Lidl mislukt

'Met deze aanvraag tot verzoening wil de directie de vakbonden vragen opnieuw aan tafel te gaan en verder in te zetten op een constructief overleg', stelt Lidl donderdag. Het is nog niet duidelijk wanneer de verzoeningsvergadering kan plaatsvinden, de directie hoopt nog deze week.

Bij de winkelketen woedt al twee dagen een stakingsactie: donderdagnamiddag waren in Belgiƫ 128 supermarkten dicht .

De onrust is ontstaan nadat de druk op het personeel te groot was geworden. De keten kampt al langer met groeipijnen: ze heeft in korte tijd veel nieuwe vestigingen geopend, maar het personeel kan de werkdruk niet aan.