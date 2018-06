Socialistische vakbond toch overstag bij Carrefour

Dat meldt BBTK vrijdagochtend in een persbericht. De vakbond had eerder drie grote bezwaren bij het protocolakkoord geuit en wachtte op verduidelijking van de directie.

BBTK was onder meer ongerust over het lot van de langdurig zieken , vooral bij de vijf hypermarkten van de groep die omgebouwd zullen worden tot supermarkten door de herstructurering. Het gaat om de hypermarkten in Genk, Belle-Île Angleur (Luik), Haine-Saint-Pierre (Henegouwen), Westerlo en Sint-Kruis Brugge.

Geen economische ontslagen

De BBTK bekwam naar eigen zeggen ook de uitbreiding van het tijdskrediet zowel in de zetel als in de winkels 'Dat is een flinke stap vooruit wetende dat nogal wat managers hun werkpost in het kader van de nieuwe winkelorganisatie dreigen te zien verdwijnen. Met deze uitgebreide mogelijkheid van tijdskrediet zullen ongetwijfeld ontslagen vermeden kunnen worden.'