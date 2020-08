Sodexo trekt maaltijdcheques FNG- personeel terug

De personeelsleden van Brantano zijn hun uitbetaalde maaltijdcheques kwijt. 'Plots was mijn saldo 0,00 euro. Wij zijn beroofd', klinkt het. Sodexo annuleerde de cheques omdat Brantano zijn rekening niet betaalde.

Het personeel van de failliete modegroep FNG krijgt een nieuwe opdoffer. De Franse maaltijdchequeverdeler Sodexo trekt de maaltijdcheques terug van FNG-keten Brantano. 'Donderdag stond op mijn maaltijdchequekaart nog het volledige bedrag, vandaag 0,00 euro', reageert een personeelslid van winkelketen Brantano. 'Al mijn collega's zijn hun maaltijdcheques kwijt. Wij zijn beroofd.'

Als Sodexo de cheques zonder meer terugneemt, dan is dat erg vreemd. En eigenlijk zelfs diefstal. Kathelijne Verboomen Directeur HR-dienst Acerta

'We hebben het geld teruggevorderd omdat Brantano zijn rekening niet betaald heeft', zegt Sodexo-directeur Kurt Ghijsbrecht. 'Zoals altijd stuurden wij de maaltijdcheques door aan het personeel nog voor Brantano het geld aan ons overmaakte. Op 25 juli ontvingen de personeelsleden de cheques, maar twee dagen later kregen we de boodschap dat de domiciliƫring op de Brantano-rekening mislukt was. Ook een tweede poging mislukte omdat het saldo van de bankrekening van Brantano ontoereikend was.'

Sodexo probeerde Brantano te bereiken. 'Tevergeefs, en daarom hebben we donderdag de cheques teruggetrokken', zegt de directeur

Hij betreurt de gang van zaken. 'Het Brantano-personeel heeft recht op zijn maaltijdcheques. Maar het is aan Brantano om ons het nodige geld te betalen. Als dat gebeurt, zullen we de cheques opnieuw beschikbaar maken voor het personeel.'

Diefstal

Wij hebben niks te maken met de terugtrekking van de maaltijdcheques. Geert Van Deyck Curator

De vraag rijst of de actie van Sodexo legaal is. 'Uitbetaalde maaltijdcheques zijn een verworven recht', zegt Kathelijne Verboomen, de directeur van het kenniscentrum van Acerta, een bedrijf dat personeelsdiensten ondersteunt. 'De personeelsleden kregen de cheques omdat ze een arbeidsprestatie hebben geleverd. Als Sodexo ze zonder meer terugneemt, dan is dat erg vreemd. En eigenlijk zelfs diefstal. Het kan zijn dat Sodexo schuldeiser is van FNG, maar dan moet het de normale procedure volgens om zijn geldtegoed te recupereren.'

'Ik ben geen juridisch expert, dus daar ga ik geen uitspraken over doen', zegt Ghijsbrecht. 'We hebben dit vooraf niet met een advocaat overlegd, maar onze juridisch adviseur heeft ons vandaag (vrijdag, red.) nog bevestigd dat alles in orde is.'

Curator

De actie van Sodexo bemoeilijkt het werk van de curatoren. Zij namen maandag het roer van het bedrijf over. Ze vielen uit de lucht toen de vakbonden hen donderdag op de hoogte brachten van de problemen met de maaltijdcheques. 'Wij hebben niks te maken met de terugtrekking van de maaltijdcheques', zegt curator Geert Van Deyck. 'We weten niet exact wat er is misgelopen. Daarom weten we ook niet of we de situatie kunnen herstellen. We doen in ieder geval ons best.'

Begin deze week verklaard de rechter 21 vennootschappen failliet die samen de Benelux-tak van FNG uitmaakten. De Scandinavische activiteiten - de webwinkel Ellos - werd niet geraakt.