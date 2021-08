Sofina jaagt op succesvolle Amazon-winkeliers

De holding van de familie Boël stapt aan boord van de Duitse start-up SellerX, die zelf investeert in succesvolle handelaren die hun producten slijten via het platform van Amazon.

'Wij maken handelaren die verkopen via het platform van de internetgigant Amazon miljonairs.' Dat is wat oprichters Malte Horeyseck en Philipp Triebel van SellerX beloven. Het duo startte vorig jaar een bedrijf op dat succesvolle Amazon-verkopers met een eigen merk wil overnemen en wereldwijd uitbouwen.

300 miljard omzet

Investeerders zien in SellerX een manier om indirect te profiteren van de sterke groei van het e-commerceplatform van Jeff Bezos, een van de grote winnaars van de pandemie. Het platform voor handelaren - FBA, een afkorting voor Fulfillment by Amazon - is een dienst waarbij de hele logistiek, van de opslag van producten, het klaarmaken en de verzending gebeurt door Amazon. Ruim 5 miljoen handelaren verkopen hun producten via FBA en waren vorig jaar goed voor naar schatting 300 miljard dollar omzet - meer dan de 190 miljard dollar die Amazon voor eigen rekening verkoopt.