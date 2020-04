Spanningen tussen supermarkten en personeel

De supermarkten en de vakbonden onderhandelen over maatregelen om het personeel te bedanken voor het harde werk van de voorbije weken. Maar de sfeer is explosief. Woensdag werd in vijf Delhaizes gestaakt.

Vier Brusselse en één Waalse Delhaize hielden woensdag de deuren gesloten. Het personeel staakte uit ongenoegen over maatregelen die de directie wil nemen als compensatie voor de afgelopen weken. De winkels krijgen een pak meer klanten over de vloer en twee weken geleden sloegen klanten zelfs aan het hamsteren.

Delhaize wil het personeel vijf extra vakantiedagen en een premie van zo'n 450 euro per persoon geven. Eerder besloot de keten haar winkels op vrijdag om 20 uur te sluiten en niet langer om 21 uur.

Risico's

In een gemeenschappelijk pamflet over het voorstel van de directie schreven de vakbonden dinsdagavond: 'Dit is onvoldoende voor de risico's die jullie elke dag nemen om te gaan werken! Jullie gezondheid heeft geen prijs. Dat moeten jullie werkgevers goed beseffen!'

Opvallend: de vakbonden zeggen dat ze niet van plan waren te staken. Dat er toch winkels dichtgingen, is volgens hen te verklaren omdat het personeel bang is om ziek te worden. 'Het is geen toeval dat uitgerekend winkels in de stad staken', zegt Jan De Weghe van de BBTK. 'Ik hoor dat heel wat klanten er onvoldoende afstand nemen. Het winkelpersoneel loopt er veel risico. Het is niet onlogisch dat ze van hun oren maken.'

'Ik had verwacht dat het personeel zou reageren, maar niet zo snel en niet zo hard', zegt Manuel Gonzalez, vakbondssecretaris bij de Franstalige katholieke vakbond CNE. 'De bonden hebben niet opgeroepen om te staken. Het personeel is bang om ziek te worden, maar klaagt ook over een te hoge werkdruk.' 20 tot 25 procent van het Delhaize-winkelpersoneel is afwezig.

Recupereren

De keten vangt dat op met jobstudenten, uitzendkrachten en mensen van het hoofdkantoor die meehelpen in de winkels. Maar het personeel wil meer, zegt Gonzalez. 'De werknemers willen een uur vroeger stoppen (om 19 uur, red.) om bij hun gezin te zijn en te recupereren. Maar daar weigert de directie op in te gaan.'

Niet alleen Delhaize onderhandelt met de vakbonden over compensatiemaatregelen voor het personeel. Ook de andere supermarkten doen dat. Bij Aldi is er al een akkoord. Bij Lidl en Colruyt zijn er donderdag gesprekken. Bij Carrefour is er een principeakkoord. Bij Delhaize was er een, maar de acties tonen aan dat de vakbonden en de directie opnieuw om de tafel moeten gaan zitten.

Tot begin deze week probeerden de supermarkten samen met de vakbonden een akkoord te sluiten. Maar dat mislukte. De ketens en hun sectorfederatie Comeos wilden unaniem naar de vakbonden trekken, maar bereikten geen onderlinge overeenkomst.

Opbod

Dus moesten de vakbonden met elke keten apart onderhandelen. Dat leidde tot een opbod van compensatiemaatregelen en daarna tot spanningen. Het steekt bijvoorbeeld sommigen de ogen uit dat Lidl zijn winkels in de week wél vroeger sluit dan gewoonlijk.

Uiteindelijk zijn er weinig grote verschillen tussen de maatregelen die de ketens nemen. Het personeel krijgt vijf dagen extra vakantie en netto 400 tot 500 euro extra koopkracht via maaltijdcheques en kortingen in de winkel. Enkele ketens sluiten hun winkels vroeger.