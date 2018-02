Spar opent kassaloze winkel

Klanten van enkele Spar-supermarkten kunnen binnenkort winkelen zonder langs de kassa te passeren. Of andere winkels uit de Colruyt-groep volgen, is nog niet duidelijk.

De warenhuisgroep Colruyt is de eerste in België die het klanten mogelijk maakt te winkelen zonder langs de kassa te passeren. Binnenkort worden enkele Spar-supermarkten bij wijze van test uitgerust met een kassaloos systeem. 'Het experiment start nog voor de zomer', zegt Colruyt-woordvoerder Hanne Poppe.

Mensen kunnen dan een app downloaden en met hun smartphone producten scannen in de winkel. Aanschuiven aan de kassa hoeft niet. In de video hieronder wordt duidelijk hoe het systeem van Spar werkt.

QR-code

Steeds meer supermarkten experimenteren met kassaloze winkels. Het bekendste voorbeeld is het Amerikaanse technologiebedrijf Amazon , dat vorige maand een kassaloze winkel opende in zijn thuisstad Seattle.

Ook Albert Heijn experimenteert met kassaloos winkelen. Op het hoofdkantoor in Nederland kunnen personeelsleden al boodschappen doen zonder kassa. Het systeem zal worden uitgebreid naar tachtig publiek toegankelijke Albert Heijn-vestigingen.

Voorlopig vindt de test alleen in de Spar-winkels plaats. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de Colruyt-winkels volgen.