Speciale container om veiliger uit lockdown te komen

In Brussel installeert Carrefour een desinfectiecontainer om de veiligheid van de klant te verhogen. 'Hij kan ook helpen bij de lockdownexit', zegt de start-up die hem ontwikkeld heeft.

'Never waste a good crisis.' Het klinkt sloganesk en wordt te pas en te onpas gebruikt door mensen die te veel managementboeken hebben gelezen. Maar bij het Belgische CityCubes heeft men de aan Winston Churchill toegedichte quote in de praktijk omgezet. In enkele weken bokste het evenementenbureau onder druk van zijn 'lege coronakalender' met de vier grootste decor- en standenbouwers van ons land - Plug'n Play, Tailormate, DS Units en Total Concept - een 'desinfectiecontainer' in elkaar.

De container is uitgerust met draaihekken, desinfectiemiddelen voor de winkelkar en de handen en wordt bemand door een persoon in een kleine cabine - 'jobstudenten zijn ideaal' - om toe te kijken of alles veiligheidsconform gebeurt. De eerste desinfectiecontainer wordt vrijdag geïnstalleerd voor de ingang van de Carrefour aan het Jordaanplein in Brussel, nabij de Europese Commissie. 'Het is een test tot eind april', zegt Marco Demerling van Carrefour. 'Zie het als een extra maatregel om de veiligheid van het personeel en de klanten te verhogen. We bekijken hoe die reageren. De klanten zijn niet verplicht door de container te stappen, maar het wordt aangeraden. Als de test positief is, onderzoeken we of we het systeem uitrollen naar andere winkels.'

Binnen de drie weken kunnen we honderd desinfectiecontainers leveren. Dieter Veulemans Ceo CityCubes

'De speciaal ontworpen containers kunnen ook helpen om op een veiliger manier weer uit de lockdownperiode te komen', zegt Dieter Veulemans van CityCubes. 'Ze zijn voorzien van handgels, ontsmettingsspray voor winkelkarren, manden en kinderbuggy's en kunnen worden uitgerust met infraroodcamera's en temperatuurmeters om koorts te meten. Al moet dat natuurlijk de privacywet en de certifiëringsregels passeren.' De containers kunnen volgens Veulemans perfect worden ingezet aan de ingang van scholen, openbare gebouwen, bedrijven, stations of bij festivals, beurzen of andere evenementen die er misschien komen als de lockdown wordt versoepeld. 'Er is interesse van shoppingcentra en pretparken. We spreken ook met de NMBS en Brussels Airport.'

Zeecontainers

Veulemans zegt binnen drie weken honderd containers te kunnen leveren. 'We hebben de prijs bewust laag gehouden. Een container huren kost 4.500 euro per maand, er een kopen 18.000 euro.' Als het concept niet aanslaat? Veulemans: 'Het blijft een risico. We moeten leven van de huur- en verkoopinkomsten. Maar we geloven er heel sterk in. De beschermende tentsystemen die je nu ziet in China of Italië om het leven weer op gang te trekken, zien er heel militaristisch uit en schrikken mensen af. Wij proberen met onze containers frisser uit de hoek te komen. Je kan ze bovendien personaliseren. We zijn nog volop bezig om de eerste container tegen vrijdag klaar te krijgen. Foto's hebben we pas dan.'