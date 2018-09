Speelgoedketen Fun krijgt Waalse eigenaar

De Pardis-groep, is voornamelijk aanwezig in Franstalig België en versterkt dankzij de overname van Fun haar aanwezigheid in het Nederlandstalige landsgedeelte. De speelgoedketen baat in Vlaanderen 29 winkels uit.

Pardis is via Trafic actief in Franstalig België, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Trafic is gespecialiseerd in discount en non-food artikelen. De keten werd in 1983 opgericht en de eerste Trafic-winkel opende in Doornik in 1984. Er zijn intussen 82 Trafic-winkels.