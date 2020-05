Speelgoedketen Maxi Toys flirt met faillissement

De speelgoedwinkelketen Maxi Toys vraagt bescherming tegen zijn schuldeisers. De verkoop daalt met 93 procent. De zusterketen van Blokker zoekt een overnemer. De jobs van 1.200 mensen staan op het spel.

De van oorsprong Belgische keten vraagt aan de rechtbank van Bergen bescherming tegen zijn schuldeisers. Door de coronacrisis is de toekomst van het bedrijf in gevaar. Tussen 14 maart en 11 mei verliest de keten naar eigen zeggen 30 miljoen euro omzet. Dat is een daling met 93 procent.

Een gerechtelijke reorganisatie moet het bedrijf redden. Het bedrijf zoekt een overnemer.

Blokker

Maxi Toys is al jaren in handen van de Nederlandse winkelgroep Mirage, die ook eigenaar is van de Nederlandse winkelketen Blokker en in een vorig leven nog Blokker Holding heette. De Nederlanders verkochten Maxi Toys in januari 2019 weliswaar aan het Portugese investeringsfonds Green Swan. Toen dat een halfjaar later in moeilijkheden kwam, belandde Maxi Toys opnieuw bij Mirage.

De veelvuldige wisseling van aandeelhouderschap heeft de resultaten over het boekjaar 2019 extra onder druk gezet. Alain Hellebaut CEO Maxi Toys

'Die verkoopprocedure en de veelvuldige wisseling van aandeelhouderschap heeft natuurlijk de werking van de onderneming en de resultaten over het boekjaar 2019 extra onder druk gezet', zegt CEO Alain Hellebaut.

De passage bij de Portugezen had zware negatieve gevolgen voor Maxi Toys, zegt Hellebaut. 'Maxi Toys nam, onder Green Swan, de speelgoedwinkelketen Bart Smit (ook een voormalig onderdeel van de Blokker-holding, red.) over, een bedrijf dat al zwaar verlieslatend was. We hebben de bedrijfswerking en processen in die paar maanden niet voldoende kunnen bijsturen en daardoor zijn de resultaten van Bart Smit voor 2019 verder gedaald.'

200 winkels

Omdat de omzet en de winst door corona dalen, kan het bedrijf zijn rekeningen niet meer betalen. 'We stellen ook vast dat het onder de huidige omstandigheden, ondanks de aangekondigde steunmaatregelen, uiterst moeilijk is de nodige financiering voor werkingskapitaal te verkrijgen', zegt Hellebaut.