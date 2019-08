Sports Direct vindt maar geen boekencontroleur

Mike Ashley, de hoofdaandeelhouder van de sportwinkelketen Sports Direct, zit met de handen in het haar. De jarenlange revisor van zijn bedrijf haakt af en geen enkel groot auditkantoor staat te springen om de taak over te nemen.

Er hangen vraagtekens boven de boekhouding van Sports Direct nadat Grant Thornton dinsdag aankondigde niet meer te bedrijfsrevisor-commissaris van het bedrijf te willen zijn. Een dag eerder kwam het jaarverslag van Sports Direct uit en daarin stond nog te lezen dat de sportwinkelketen op de algemene vergadering van 11 september een verlenging van Grant Thorntons mandaat met 1 jaar zou voorstellen.

Revisoren vervullen een cruciale controlefunctie. Ze kijken als onpartijdige deskundigen de boekhouding van een onderneming na.

Waarom draait Grant Thornton zijn kar? Het kantoor verwijst naar Sports Directs eerder publiek gemaakt voornemen om met een bedrijfsrevisor uit de Big Four (EY, Deloitte, KPMG en PwC) in zee te willen gaan.

'Zoals alle kantoren lichten we onze klantenportfolio door, waarbij we onder meer rekening houden met de winstgevendheid van de auditactiviteiten in een periode van toegenomen regelgeving. Deze oefening, samen met de intentie van Sports Direct om een Big Four-bedrijfsrevisor aan te trekken, heeft ertoe geleid dat we geen herbenoeming ambiƫren', zegt Grant Thornton in een mededeling.

Niemand kandidaat

Mike Ashley, bij voetballiefhebbers bekend als de eigenaar van Newcastle United, heeft vooralsnog geen van de Big Four-kantoren ervan kunnen overtuigen om de nieuwe boekencontroleur te worden en wou tijd winnen door Grant Thorntons mandaat met een jaartje te verlengen. Maar dat feest gaat niet door, waardoor het beursgenoteerde bedrijf over vier weken zonder revisor dreigt te vallen.

Ook kleinere auditkantoren staan weigerachtig. Mogelijk zal Sports Direct een uitzonderlijke procedure via de overheid moeten volgen.

Belgische fiscus

De raad van bestuur van Sports Direct zegt in een mededeling 'zich comfortabel te voelen' met de boekhouding tot 28 april en gelooft dat er een robuuste boekencontrole uitgevoerd is. Maar beleggers stellen zich toch vragen en stuurden het aandeel dinsdag 10 procent lager, tot het laagste niveau in acht jaar.