Sportschoenenmerk Roger Federer loopt warm voor de beurs

De Zwitserse sportschoenenfabrikant On Running, waarin ook de tennislegende Roger Federer centen heeft gestoken, trekt officieel naar de beurs in het najaar.

Er deden al geruchten over de ronde, maar nu is het ook officieel: het Zwitsere bedrijf On Running heeft een beursnotering aangevraagd in New York. Volgens de aanvraag wil het bedrijf tot 100 miljoen dollar ophalen. Het persbureau Bloomberg waardeert het sportmerk op 6 à 8 miljard dollar.

On Running - de naam komt van 'running on clouds' - werd ruim tien jaar geleden opgericht door Ironman-kampioen Olivier Bernhard. Samen met twee vrienden wou hij de optimale loopschoen ontwerpen. Nu geldt On Running als een belangrijke innovator in de wereld van de sportkledij. Door het unieke design met buisjes op de zool wordt het gewicht van de loper zowel horizontaal als verticaal verdeeld. Minstens 7 miljoen lopers wereldwijd dragen de loopschoenen van On Running. Het merk maakt ook ander sportgerief, zoals loopkledij en sokken.

Lockdowns

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times zit de timing voor de beursgang 'precies goed', nu de beurskoersen van grote sportmerken als Nike, Adidas en Puma tegen records aanschuren. De coronacrisis was voor veel sportmerken een goede zaak: door de aaneenschakeling van lockdowns en de sluiting van de fitnesszalen begonnen meer mensen te joggen. Ook On Running profiteerde daarvan: volgens mediaberichten ging de onlineverkoop tijdens de pandemie maal twee.

x9 jaaromzet De beursgang waardeert On potentieel tegen 9 keer de verwachte jaaromzet. Dat is een stuk meer dan de twee wereldmarktleiders Adidas en Nike.

Ook de samenwerking met Roger Federer betekende een boost. De Zwitserse tennislegende sloot in 2019 een partnership met On Running. Federer nam niet alleen in een belang in het bedrijf, maar zat ook mee aan de tekentafel voor het ontwerp van twee nieuwe schoenen, die in de loop van dit jaar op de markt kwamen en onmiddellijk hopeloos uitverkocht waren. In de eerste zes maanden van 2021 steeg de omzet van On Running met 85 procent, tot 315 miljoen Zwitserse frank (291 miljoen euro).