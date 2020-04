Staking bij Carrefour door coronamaatregelen

Premie verhogen

'Dat in sommige winkels toch gestaakt wordt, is te verklaren door onrust op de werkvloer', zegt Kristel Vandamme van de vakbond ACV Puls. 'De premie die Carrefour geeft, is op zich mooi. Maar het is moeilijk een prijs te plakken op gezondheid. Wat als mensen ziek worden door te werken en hun gezin of oude moeder besmetten? Compenseert die premie dat dan?'