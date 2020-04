Staking bij Delhaize over coronamaatregelen

Drie Brusselse winkels van de supermarktketen Delhaize zijn dinsdagochtend dicht. Het personeel staakt omdat het niet akkoord gaat met de tegemoetkomingen die de directie doet wegens het vele werk door de coronacrisis. De drukte is fors gestegen door het hamstergedrag. Daarom wil de directie het personeel vijf extra verlofdagen geven en ook premies van 400 tot 500 euro per persoon. Eerder besloot de keten haar winkels vrijdag om 20 uur te sluiten en niet om 21 uur.

Voorstel

Dit is onvoldoende vergeleken met de risico's die jullie elke dag nemen om te gaan werken!

In een gemeenschappelijk pamflet over het voorstel van de directie schreven de vakbonden ACV, BBTK en ACLVB maandag: 'Dit is onvoldoende vergeleken met de risico's die jullie elke dag nemen om te gaan werken! Jullie gezondheid heeft geen prijs. Dat moeten jullie werkgevers goed beseffen!'