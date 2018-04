Stakingen bij Lidl gaan derde dag in

De derde stakingsdag bij Lidl gaat in. Vrijdag sluiten er opnieuw een honderdtal winkels. Het is wachten op de uitkomst van het verzoeningsoverleg dat vrijdagnamiddag plaatsvindt.

Bij Lidl houdt de sociale onvrede aan. Voor de derde dag op rij kunnen klanten niet terecht bij supermarktketen Lidl omdat de werknemers staken . Dat bevestigt de woordvoerster van Lidl, Isabelle Colbrandt. Het zou gaan over een honderdtal winkels , waarvan de meeste in Limburg en de regio Charleroi.

Verzoeningsoverleg

Te sterke groei

De oorzaak van de onvrede ligt bij de stevige groei van de discounter. De keten heeft op korte tijd heel wat nieuwe vestigingen geopend in ons land en het assortiment sterk uitgebreid, waardoor de werkdruk op het personeel volgens de vakbonden te groot is geworden. De vakbonden hebben van in het begin verklaard dat er meerdere acties over verschillende dagen zouden volgen.