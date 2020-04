Stakingsdreiging bij Lidl en Carrefour

De spanning tussen de vakbonden en de supermarkten neemt toe. Bij Carrefour was er vrijdag een staking. Bij Lidl dreigen de vakbonden met stakingen.

De supermarktketens Carrefour en Lidl komen in aanvaring met de vakbonden. De twistappel zijn de maatregelen voor het personeel tijdens de coronacrisis. De supermarkten krijgen meer volk over de vloer en het personeel is bang besmet te worden.