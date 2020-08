Storm op Brantano-winkels goeie zaak voor Antwerps veilinghuis

De uitverkoop van de Brantano-winkels met kortingen van 75 procent verloopt chaotisch. Maar de enorme opkomst is goed voor de curatoren en het veilinghuis Moyersoen.

Ellenlange rijen, chaos en interventies van de politie. De uitverkoop in 60 Brantano-winkels ging zaterdag niet zonder slag of stoot van start. 'Er is maar één beschrijving voor: het was een ramp', zei de socialistische vakbondsman Jan De Weghe aan Belga over de opruiming in Koksijde. 'Er was slechts één kassa beschikbaar met een bankterminal. En de kassa's waren niet aangepast aan de korting van 75 procent.'

De chaos duurde maandag voort. Verschillende vestigingen openden met vertraging omdat het personeel de ravage van zaterdag moest opruimen. In Ternat besloot de lokale directie de winkel opnieuw te sluiten na protest van het personeel tegen de hectische toestanden. In Beveren en Waregem deden de burgemeesters de winkels dicht. 'De verkoop lokte zoveel geïnteresseerden dat de veiligheid, zeker in tijden van corona, niet kon gewaarborgd worden', klonk het in Beveren.

Moyersoen, het veilinghuis dat de uitverkoop in opdracht van de curatoren organiseert, relativeert de drukte. Het beklemtoont dat zaterdag 'maar' vier winkels dicht moesten of de politie over de vloer kregen. Het veilinghuis pakte enkele pijnpunten aan. Zo installeerde Moyersoen extra kassa's en beloofde het extra personeel en security in te zetten.

Stormloop

De vakbonden uitten scherpe kritiek op de curatoren en het veilinghuis, dat onvoldoende voorzorgsmaatregelen zou genomen hebben. De stormloop op Brantano is geen verrassing. Terwijl veilinghuizen voor de uitverkoop van machines of minder populaire merken grote marketingcampagnes opzetten, profiteert Brantano van zijn enorme naamsbekendheid. Voor veel families valt de verkoop net voor het begin van het schooljaar op een ideaal moment.

Een extra trekker is de bijzonder hoge korting van 75 procent. Het bepalen van die korting is een moeilijke oefening voor het veilinghuis en de curatoren. 'Op elektronica is minder korting nodig', zegt Kevin Van de Vyver van het online veilinghuis Vavato. 'Als je 30 of 40 procent geeft op een televisie, zakken mensen van de andere kant van het land af. Je wil volk aantrekken en de winkel moet leeg. Maar je wil ook een zo hoog mogelijke opbrengst halen. Dat op een uitverkoop veel volk afkomt, is de bedoeling.'

Grote kortingen leiden wel vaker tot een opgehitste sfeer bij uitverkopen. De veilinghuizen werken graag samen met het oude winkelpersoneel, dat de producten en de kassasystemen goed kent. Ondanks de emoties over het faillissement springen die werknemers vaak bij uit liefde voor het vak. Het eigen personeel van het veilinghuis neemt de praktische organisatie voor zijn rekening, terwijl beveiligers de toegang in goede banen moeten leiden. 'Mensen komen echt binnen om te jagen,' zegt Van de Vyver, 'ze lopen alles omver.'

Moyersoen

Met Moyersoen kozen de curatoren voor een grote naam om de voorraad van Brantano te verkopen. Het bedrijf werd in 1994 opgericht door Christophe Moyersoen, die na enkele jaren als werknemer een eigen onderneming wilde stichten. Het Aartselaarse veilinghuis draaide vorig jaar een omzet van 20 miljoen euro, de helft meer dan een jaar eerder. Het begon vorig jaar zijn expansie naar het buitenland door aan te sluiten bij het Auctim-netwerk, dat in heel Europa online veilingen organiseert.

Moyersoen heeft in België twee grote concurrenten. Het Nederlandse Troostwijk scoorde vorig jaar met de verkoop van de voorraad van de erotiekketen Pabo. Troostwijk veilde onlangs ook de Belgische kantoorinboedel van de failliete toerismegroep Thomas Cook.

De jongste jaren komt het online veilingplatform Vavato zwaar opzetten. Het bedrijf uit Sint-Niklaas werd in 2015 opgericht door oud-medewerkers van Moyersoen. Met de steun van durfkapitalist en serieel ondernemer Jürgen Ingels groeit Vavato fors. Het kocht vorig jaar zijn sectorgenoot Jorisco, een specialist in faillissementsgoederen, en boekte naar eigen zeggen 45 miljoen euro omzet.