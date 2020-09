Strafdossier FNG in stroomversnelling

Met een uitbreiding naar witwaspraktijken en de inverdenkingstelling van de huisadvocate komt het gerechtelijk onderzoek naar de failliete modegroep FNG in een stroomversnelling.

Toen FNG in juni bekendmaakte dat het 94 miljoen euro moest afboeken op 'complexe en internationale' transacties, was het lot van de ambitieuze beursgenoteerde modegroep bezegeld. Banken weigerden nog geld te pompen in de moeder van de schoenenverkoper Brantano en labels als Fred & Ginger. In augustus werd het faillissement uitgesproken over de spilvennootschappen van de Mechelse groep.

Wat die dubieuze transacties precies zijn, moet het Mechelse gerecht uitmaken. FNG gaf wel al aan dat ze te maken hebben met commissie-inkomsten van Aziatische partijen. Zo is snel de link gelegd naar de aankoopstructuren van FNG voor het inkopen van kleding bij Aziatische fabrikanten, van Myanmar tot China.

Het inkoopplatform kon goedkoop kleding inslaan in Azië, maar er gebeurden bizarre transacties.

Door de vele overnames groeide FNG uit tot een mode-imperium met een vijftigtal vennootschappen. De meeste ervan in België en Nederland, waar de keten winkels had van CKS tot Miss Etam. Onder de cascade van holdings zat ook een inkoopplatform dat de aankoop in Azië moest regelen. Onder het Belgische Fashion Buying Platform vinden we vennootschappen met de naam Colveta in Zwitserland en Hongkong. Die structuren hebben ook antennes in Istanboel en New Delhi, van waaruit sporen naar de Britse Maagdeneilanden leiden.

In vroegere presentaties gaf FNG-CEO Dieter Penninckx aan dat dat aankoopplatform lucratief in Azië kon inkopen dankzij volumekortingen en het uitschakelen van tussenpersonen. Recentelijk bleek dat rond die vennootschappen van het inkoopplatform bizarre transacties gebeurden: vennootschappen werden verkocht aan insiders en nieuwe structuren werden opgezet. De vraag is of bij die geldstromen van en naar Azië ook sprake was van witwassen.

NautaDutilh

Kenners van het dossier wezen er eerder al op dat de drie oprichters, de burgerlijk ingenieur Penninckx, zijn echtgenote Anja Maes en Manu Bracke, zich door tal van anderen hebben laten bijstaan voor juridische en financiële zaken. Vakbondssecretaris Sven De Scheemaeker (ACV Puls) riep het gerecht expliciet op ook de rol van de bestuurders, stromannen in België en Nederland, revisoren en adviseurs te onderzoeken. Hij verwees naar de huisadvocate Elke Janssens van het kantoor NautaDutilh, die bijna wekelijks overleg had met de CEO. Het gerecht heeft die piste nu gevolgd en een huiszoeking uitgevoerd bij het advocatenkantoor.

NautaDutilh heeft de referenties op zijn website verwijderd, maar het team met Janssens was erg nauw betrokken bij de fabuleuze groei van FNG. Al in 2012 adviseerde NautaDutilh bij de overname van het modemerk Claudia Sträter, die de omzet bijna verdubbelde van 45 naar 80 miljoen euro. Ook bij de overnames van Expresso, in 2014, en de Zweedse Ellos Group, de laatste megadeal voor de implosie van FNG, en de dubbele beursnotering in 2018 was het advocatenkantoor betrokken.