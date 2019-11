Succes Collect & Go doet Colruyt uitbreiden

Supermarktgroep Colruyt bouwt een nieuw magazijn in Londerzeel. Dat wordt vier keer groter dan het oude. 155 werknemers maken er pakjes voor websupermarkt Collect & Go.

Wie winkelt bij Colruyt webwinkel Collect & Go, krijgt een pakket dat is samengesteld in de winkel of in een van de twee aparte webwinkelmagazijn van de beursgenoteerde familiale Belgische supermarktuitbater. Het magazijn in Zaventem wordt eind 2021 ingeruild door een nieuw exemplaar in Londerzeel. Dat is met 18.000 vierkante meter vier keer groter dan het oude.

We willen nog steeds nachtwerk organiseren in onze winkels Silja Decock Woordvoerder Colruyt

De bouwheer is de magazijnaanbieder WDP. Colruyt wordt huurder en richt het in. 'We botsen vandaag tegen de grenzen van het rondhaalcentrum in Zaventem. Omdat we blijven groeien met Collect & Go en we in Zaventem niet meer kunnen uitbreiden, zijn we op zoek gegaan naar een grotere locatie', zegt Tom Deprater, de directeur van Collect & Go.

Dat Colruyt er niet in slaagt om laatavondwerk te organiseren in zijn winkels, heeft niets te maken met de beslissing, klinkt het. 'We willen al langer een nieuw magazijn bouwen. Onze vraag om de werkvensters in onze winkels uit te breiden, vervalt zeker niet', zegt woordvoerder Silja Decock. 'Om met Collect & Go te blijven groeien hebben we niet alleen meer ruimte in de rondhaalcentra nodig, maar ook extra capaciteit in de winkels.'

Tot middernacht

Een jaar geleden ontstond een conflict tussen de directie en de vakbonden omdat Colruyt winkelpersoneel al om 5 uur wou laten beginnen en tot middernacht wou laten doorwerken. Zo zouden werknemers klanten niet storen wanneer werknemers producten verzamelen in de winkel. In januari moest een proefproject starten, maar dat ging niet door. Sindsdien is er weinig beweging in het dossier.

197 Afhaalpunten Collect&Go groeit al enkele jaren. Vorig jaar steeg het aantal afhaalpunten van 186 naar 197. Dit jaar komen er 10 bij.

De twee webwinkemagazijnen moeten de winkels ontlasten. 'In kleine winkels of in winkels waar het druk is kunnen we geen of minder pakjes ter plekke maken', zegt Decock.

