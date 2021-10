Supermarkt wordt duurder door stijgende kosten

De Belgische supermarkten zullen in de komende maanden duurder worden. De voedingsbedrijven kunnen de stijgende grondstoffen-, energie- en transportprijzen niet langer zelf dragen. Ze willen de prijzen voor de supermarkt met 5 tot 10 procent verhogen. 'We zien zelfs uitschieters tot 25 procent.'

Bij AB InBev is de kogel al door de kerk: de groothandelsprijs van een bak bier met flesjes van 25 centiliter stijgt met 48 cent. Hoe groot de stijging is, is niet duidelijk, want AB InBev wil niet kwijt wat de groothandelsprijs van een bak is. De supermarkten verkopen ze - met een winstmarge erbij - door voor zo'n 12,50 euro. Ook andere drankbedrijven, zoals Alken-Maes en Spadel (Spa en Bru), sluiten niet uit dat hun prijzen binnenkort stijgen. Meerdere tientallen voedingsbedrijven willen hun prijzen verhogen, zegt Fevia, de lobbyorganisatie van de Belgische voedingsbedrijven.

Duurdere energie, transport en grondstoffen

De reden zijn de stijgende kosten die de bedrijven in de nasleep van de coronacrisis treffen. 'De klim van de grondstoffenprijzen is nooit gezien. Sommige zijn 10, 20 tot zelfs 50 procent duurder geworden. Hetzelfde geldt voor energie en transport', zegt de woordvoerder van een groot Belgisch voedingsbedrijf dat zijn prijzen ook wil verhogen.

'De toestand is vrij extreem. Dit is eigenlijk een tweede crisis, na corona. Onze leveranciers rekenen een stuk van hun gestegen kosten door, en nu moeten wij hetzelfde doen bij de supermarkten. Iedereen zal een deel van de rekening betalen, ook de consument.'

De supermarkten reageren lauw op de vraag van de voedingsbedrijven. 'We hebben oog voor de vraag van onze leveranciers, want hun kosten zijn inderdaad gestegen', zegt een supermarktmanager. 'Maar we gaan niet zonder meer in op hun vraag. Sommige bedrijven handelen opportunistisch en vragen een te grote stijging. We merken bijvoorbeeld dat producenten van grote merken een dubbel zo grote stijging vragen als de leveranciers van onze huismerken. Ook de eisen van concurrenten die hetzelfde product maken, verschillen erg. Dan klopt er iets niet. Alleen geoorloofde prijsstijgingen keuren we goed.'