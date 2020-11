Supermarkten maken zich op voor champagneoorlog

De Belgische supermarkten zijn vroeger dan ooit met promotieacties voor champagne begonnen nu veel producenten een flink deel van hun stock niet verkocht dreigen te krijgen door de coronacrisis.

Meer dan een maand voor kerst en oudjaar lijkt nu al een champagneoorlog uitgebarsten in de Belgische supermarkten. Grote ketens als Colruyt, Delhaize en Makro hebben de voorbije dagen al uitgepakt met flessen van minder dan 10 euro.

Terwijl een fles Meister Brut-champagne bij Delhaize normaal 17,99 euro kost, staat die vandaag voor 9,99 euro in de schappen. Krek dezelfde prijs die Colruyt vraagt voor zijn instapmerk Comtesse de Grammant, waarvan een fles normaal 14,99 euro kost.

Allicht blijft het daar niet bij. Lidl bevestigde eerder deze week al aan Het Nieuwsblad dat het weldra champagne zal aanbieden vanaf 9,99 euro per fles. Carrefour zou soortgelijke plannen hebben. Aldi laat weten de prijs voor Veuve Durand, zijn enige champagnemerk dat het voor 13,99 euro per fles verkoopt, niet te verlagen. ‘We spreken onze prijzen per jaar af en wijken daar niet van af.’

Belgische toeristen

In de aanloop naar de eindejaarsfeesten pakken supermarkten traditioneel uit met promocampagnes voor champagne en andere luxeproducten. Nu komt het initiatief niet van de retailers, maar van de champagneproducenten.

Die staan er slecht voor als gevolg van de coronacrisis. Volgens de Franse vereniging van champagneproducten SGV is de verkoop van champagne alleen al in eigen land met 23 procent gezakt in de eerste zes maanden van het jaar. Op het hoogtepunt van de lockdown was de verkoop zelfs met 65 procent gekelderd.

De zomer bracht een beetje beterschap - ook al omdat veel huizen in de champagnestreek een pak toeristen over de vloer kregen, onder wie veel Belgen. Toch ging de sector er midden oktober nog vanuit dat de verkoop over heel 2020 met 30 procent zou zakken. Dat zou de grootste schok sinds de Tweede Wereldoorlog zijn. En dat was nog voor de nieuwe lockdownmaatregelen ingingen. Die hypothekeren de belangrijke eindejaarsperiode voor de champagneproducenten.

Luxemerken doen niet mee

Volgens de Union des Maisons de Champagne (UMC), een andere sectorvereniging, blijven champagnehuizen dit jaar al zeker achter met 100 miljoen flessen die ze niet verkocht krijgen, een derde van de normale omzet.