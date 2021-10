'Supermarkten moeten prijsstijging wel doorrekenen aan klant'

Tientallen voedingsbedrijven willen dat de supermarkten 5 tot zelfs 25 procent meer betalen voor hun producten. De vraag komt ongelegen, want de kortingenstrijd tussen de ketens is hevig. 'Maar door hun lage winstmarges gaan de supermarkten de stijging moeten doorrekenen aan de klant.'

Verschillende leveranciers aan supermarkten willen hun prijzen verhogen wegens de forse stijging van de grondstoffen-, energie- en transportkosten. Ze willen de supermarkten zo'n 5 tot 10 procent meer aanrekenen. In supermarktkringen valt zelfs te horen dat sommige producenten hun tarieven met 25 procent willen verhogen.

Supermarktketens hebben winstmarges van enkele procenten. Als dan hun aankoopprijzen met 5 procent of meer stijgen, dan kunnen ze niet anders dan dat door te rekenen aan hun klanten. Een supermarktmanager

Beide partijen onderhandelen momenteel en in de komende weken over de tarieven van volgend jaar. De voedingsbedrijven zullen hun prijzen waarschijnlijk niet zo hard kunnen verhogen als ze willen. De winkelketens proberen de stijgingen zo laag mogelijk te houden. 'De onderhandelingen worden nog steviger dan in andere jaren', zegt Stefan Van Rompaey van het winkelvakblad RetailDetail.

De supermarkten zijn inderdaad terughoudend met prijsstijgingen te aanvaarden. 'We hebben oog voor de vraag van onze leveranciers, want hun kosten zijn inderdaad gestegen', zegt een supermarktmanager. 'Maar we gaan niet zomaar in op hun vraag. We hoeden ons ervoor dat bedrijven de situatie aangrijpen om hun prijzen overdreven hard op te slaan. Bovendien zijn de grondstoffenprijzen nu ongeveer even hoog als tien jaar geleden. Toen gingen de prijzen ook omhoog. Maar nadat de grondstoffenprijzen weer gedaald zijn, hebben de producenten hun tarieven niet verlaagd. Waarom moeten de prijzen nu dan opnieuw omhoog?'

Met kortingen smijten

Toch staat het als een paal boven water dat de supermarkten binnenkort meer moeten betalen voor heel wat producten. Dan rijst de vraag of ook de consument dieper in de buidel moet tasten. 'Die vraag is makkelijk te beantwoorden', zegt een bron uit de supermarktsector. 'Supermarktketens hebben winstmarges van enkele procenten. Als dan hun aankoopprijzen met 5 of meer procent stijgen, kunnen ze niet anders dan dat door te rekenen aan hun klanten.' Die analyse maken meerdere bronnen uit de voedingssector.

Supermarkten geven fikse kortingen op bepaalde producten, maar andere producten worden ongemerkt duurder. Stefan Van Rompaey Vakblad RetailDetail

Toch rijst de vraag of de supermarkten hun prijzen wel kúnnen verhogen. De strijd tussen supermarkten is bikkelhard. 'De concurrentie nam in de voorbije maanden nog toe. Concurrenten smijten met promoties', zei Colruyt-CEO Jef Colruyt twee weken geleden.

Maar die kortingen staan los van de vaste prijzen, zeggen experts. De vaste prijzen kunnen stijgen. Zeker als alle ketens ze verhogen. 'Met kortingen leiden de supermarkten de aandacht af', zegt Van Rompaey. 'Ketens willen vooral de indruk wekken dat ze goedkoop zijn. Ze geven op bepaalde producten fikse kortingen, maar andere producten worden ongemerkt duurder.'

Toch zullen de prijzen niet meteen op 1 januari de hoogte in gaan, verwacht Van Rompaey. 'Niemand wil de eerste zijn die ermee begint. Maar stap voor stap moeten ze overstag gaan. Daarom waarschuwde Colruyt twee weken geleden dat het dit jaar minder winst zal boeken. Het vreest de prijsstijgingen in het begin zelf te moeten betalen, omdat de concurrentie zijn prijzen niet onmiddellijk zal durven te verhogen.'