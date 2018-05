Supermarkten moeten zich heruitvinden door prijzenoorlog

Terwijl goedkope supermarkten opgang maken, verdwijnen klanten en jobs bij duurdere winkels. Delhaize was lang op de dool, maar met promoacties zet het zich weer op de kaart. Een overzicht van wat er gebeurt in de sector.

Lidl

Schermvullende weergave Lidl groeit door veel nieuwe winkels te openen en steeds meer aandacht te besteden aan verse producten. ©Photo News

De Duitse budgetketen Lidl groeit de jongste jaren in sneltempo. De keten bouwt op grote schaal nieuwe winkels. Vorig jaar openden 20 winkels en dit jaar moeten er nog eens 20 bijkomen. De teller staat op 300 winkels.

8,6% Marktaandeel Het marktaandeel steeg vorig jaar volgens het onderzoeksbureau GfK met 0,4 procentpunt naar 8,6 procent.

Daarmee snoept Lidl klanten weg bij de concurrentie. Het marktaandeel steeg vorig jaar volgens het onderzoeksbureau GfK met 0,4 procentpunt naar 8,6 procent. Financiële cijfers over Lidl België zijn niet openbaar.

De jongste jaren lokte Lidl vooral klanten weg bij klassieke supermarkten als Delhaize en Carrefour, door meer in te zetten op verse producten. Ook kant-en-klare gerechten en biologische, vegetarische en fairtradeproducten verschenen in het rek. Een ander lokmiddel zijn de merkproducten, waarvan het aanbod in de afgelopen jaren vergroot werd. Ook het feit dat de winkels verfraaid en vergroot werden maakte dat Delhaize- en Carrefour-klanten overstapten. Tegelijk blijft Lidl de nadruk leggen op lage prijzen en stevige promoties.

De keerzijde van die groei is dat Lidl het tempo niet altijd kan volgen. Twee weken geleden staakte het personeel nog omdat de werkdruk te hoog geworden is. Lidl gaat daarom meer personeel aannemen.

Aldi

Schermvullende weergave Aldi is bezig zijn winkels te vernieuwen en schenkt daarbij meer aandacht aan verse voeding. ©Mediafin

De Duitse budgetketen Aldi trekt net als Lidl steeds meer klanten. Bij Aldi is de groei wel minder spectaculair. De keten opent geen nieuwe winkels en de omzet groeide in 2016 ‘maar’ met 3 procent. Aldi heeft al 450 winkels en heeft in tegenstelling tot Lidl een nationale dekking.

3% Verkoop Aldi groeit minder hard dan Lidl, maar verkocht in 2016 drie procent meer dan in het jaar ervoor.

Aldi vernieuwt momenteel wel al zijn Belgische winkels in de hoop ook in de komende jaren klanten te blijven weglokken bij concurrenten. Er zal in de vernieuwde Aldi’s meer plaats zijn voor vers brood, fruit, groenten en kant-en-klare maaltijden.

Het is duidelijk dat Aldi inspiratie opdoet bij Lidl. Niet alleen wat verse producten betreft, maar ook qua merkproducten. Terwijl Lidl al jarenlang een beperkt aanbod grote merken aanbiedt, nam Aldi ze pas twee jaar geleden op in zijn aanbod. Zo lokt ook Aldi klanten weg bij Delhaize en Carrefour.

Colruyt

Schermvullende weergave Colruyt belooft zijn klanten de laagste prijs en blijft daardoor overeind in het kortingengeweld. De winst daalt daardoor wel. ©BELGA

Met de winkelformules Colruyt, OKay, Bio-Planet, Spar en Alvo is de Colruyt-groep de grootste supermarktuitbater van België. En ze blijft klanten lokken. Het marktaandeel van Colruyt steeg tussen april en september 2017 volgens het studiebureau Nielsen met 0,08 procentpunten naar 31,89 procent.

Met zijn belofte om steeds de laagste prijs aan te bieden blijft Colruyt overeind tussen het verhevigde kortingengeweld. Het bedrijf slaagt erin zijn klanten tevreden te houden.

De aandeelhouders zijn wellicht minder tevreden. Om overeind te blijven, moet Colruyt erg diep gaan. Omdat de groep meer kortingen moet geven, staat de winst onder druk. In zijn meest recente halfjaarupdate daalde de bedrijfswinstmarge van 5,8 naar 5,2 procent. De winst per aandeel daalde met 0,3 procent naar 1,23 euro.

Delhaize

Schermvullende weergave Delhaize zag de verkoop anderhalf jaar lang dalen, maar herpakt zich sinds dit jaar, door meer kortingen te geven. ©BELGA

De klanten die overstappen naar Lidl, Aldi en Colruyt komen vooral van Carrefour en Delhaize. Die laatste zag anderhalf jaar lang zijn omzet dalen. Dat zette ook de winst onder druk. Delhaize heeft het al langer moeilijk. In 2014 kondigde de supermarkt een zware herstructurering aan, waarbij 2.000 mensen het bedrijf verlieten.

5% Verkoop Delhaize zag de verkoop begin dit jaar met 5 procent toenemen, na kwartalen van stabiele en krimpende cijfers.

Sinds begin dit jaar krabbelt Delhaize recht. In het eerste kwartaal steeg de omzet met een forse 5 procent naar 1,25 miljard euro. De bedrijfswinstmarge daalde wel van 2,4 naar 2,3 procent. Dat komt omdat Delhaize meer geld uitgeeft aan kortingsacties. Kortingen zijn de manier bij uitstek om klanten aan te trekken, leerde het van zusterketen Albert Heijn. Die is een meester in klanten lokken met kortingen.

De dalende winst van Delhaize doet sommige waarnemers met de wenkbrauwen fronsen. Maar andere analisten vinden dat Delhaize in een eerste fase klanten moet teruglokken met kortingen en nadien weer aan de winst moet werken.

Carrefour

Schermvullende weergave De grote hypermarkten van Carrefour staan onder druk, omdat mensen vaker winkelen in kleine buurtwinkels. ©BELGA

Carrefour staat net als Delhaize onder druk van goedkope ketens die klanten weglokken door verse producten tegen lage prijzen te verkopen. De keten is al enkele jaren op de dool. De omzet en de winst staan onder druk. In het eerste kwartaal daalde de omzet op vergelijkbare basis met 1,6 procent.

1,6% Verkoop In het eerste kwartaal daalde de omzet van Carrefour België met 1,6 procent.

Carrefour staat zo voor een nog grotere uitdaging dan Delhaize. De hypermarkten wegen op het bedrijf, omdat ze de tijdsgeest niet meehebben. Belgen winkelen steeds meer in kleinere winkels in de stad en steeds minder in grote winkels aan de rand. Meer dan de helft van de hypermarkten maakt verlies, mede doordat webwinkels klanten van hun niet-voedingsafdeling afsnoepen.

Carrefour voert op dit moment een zware herstructurering door. De jobs van 1.233 mensen zijn in gevaar. Net als Delhaize zet Carrefour meer in op kleinere (buurt)winkels, maar de transformatie gaat moeizaam.